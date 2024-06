Правительство поддержит производителей подъёмно-транспортного оборудования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 12 июня 2024 года №793

Документ Постановление от 12 июня 2024 года №793

Правительством принято решение поддержать производителей отдельных видов подъёмно-транспортного оборудования, востребованного в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, горном деле, в сфере туризма и других отраслях. Покупатели такой продукции из числа госкомпаний и госорганизаций будут авансировать поставки в объёме не менее 80% стоимости заказа. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение распространяется на такие виды подъёмно-транспортного оборудования, как канатные пассажирские и грузовые дороги.

«Эта мера поможет организациям, которые выпускают подобную продукцию, увеличить объём оборотных средств, быстрее наращивать свои мощности и в целом положительно скажется на их финансовом и экономическом состоянии», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 17 июня.

Работа ведётся в рамках Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, утверждённой Правительством в 2020 году.

