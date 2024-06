Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

14 июня Политехнический университет и Военная академия связи им. С.М. Будённого заключили соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Подписи в документе поставили ректор СПбПУ Андрей Рудской и начальник Военной академии связи Геннадий Тучин.

Предметом соглашения является сотрудничество учреждений в области изучения и использования взаимного опыта профессиональной подготовки специалистов всех уровней, совершенствования и повышения эффективности методической и научной деятельности, достижения уставных целей деятельности. Также предполагается выработка эффективных научно-технических решений, способствующих продвижению конкурентоспособных разработок на базе объединения передовых технологий и возможностей, взаимного обмена опытом в рамках научно-методического, научно-технического, творческого сотрудничества.

Участники встречи договорились также о развитии долгосрочного сотрудничества, направленного на привлечение обучающихся и сотрудников СПбПУ для прохождения военной службы по призыву в научную роту Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации. Соглашение определяет и условия взаимодействия по изучению, военно-профессиональному ориентированию, отбору кандидатов для прохождения военной службы по призыву в научной роте.

Во встрече участвовали руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов, проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова, начальник ВУЦ полковник Виктор Озарчук. От Военной академии связи присутствовали заместитель начальника по научной работе генерал-майор Евгений Харченко и полковник Олег Лаута.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI