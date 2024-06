Перспективы инженерного образования обсудили в Государственой Думе

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 июня в Москве состоялся круглый стол Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию на тему «Совершенствование качества и повышение престижа инженерного образования в Российской Федерации». Мероприятие прошло при участии Координационного совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по области образования «Инженерное дело, технологии, технические науки». В работе круглого стола принял участие ректор СПбПУ Андрей Рудской.

В работе круглого стола участвовали депутаты Государственной Думы, сенаторы, представители Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук, ректоры ведущих университетов, а также члены педагогических сообществ. Они обсудили предложения по созданию новой национально ориентированной модели инженерного образования.

Мероприятие открыл председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, который поприветствовал собравшихся.

У нас получится содержательный разговор. Уверен, что предложения, которые прозвучат сегодня, буду реализованы , — подчеркнул Сергей Владимирович.

О новой национально ориентированной модели инженерного образования Российской Федерации рассказал ректор СПбПУ, председатель Координационного совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по области образования «Инженерное дело, технологии, технические науки» Андрей Рудской.

Тема круглого стола лаконично и точно отражает государственные задачи в части инженерного труда и образования. Престиж инженерного образования является мощнейшим регулятором, с помощью которого общество и государство влияют на поведение людей и решают приоритетные задачи. В 90-е годы в обществе, к сожалению, стали формировать иные ориентиры, и сейчас мы наблюдаем не очень радужную картину. Поэтому нам необходимо менять кардинальным образом подготовку и само понятие престижа инженерного образования , — отметил Андрей Иванович.

Андрей Рудской представил результаты анализа истории развития инженерного образования в Российской империи, Советском Союзе. Он подчеркнул, что сформулированные тезисы представляют традиции, фундаментальные основы, которые желательно сохранять и развивать в основе новой национально ориентированной системы инженерного образования.

Также Андрей Иванович поделился предложениями по развитию идей Министерства науки и высшего образования, направленных на изменения в системе высшего образования. Он подробно остановился на сроках и статусе образовательных программ базового и специализированного высшего образования. Кроме этого, затронул вопрос, связанный с образовательным взаимодействием с другими странами. Подчеркнул и необходимость обеспечения прав на продолжение образования выпускников бакалавриата.

Общество должно понять и чётко увидеть, что создана принципиально новая, гибкая, отвечающая на новые вызовы система образования, что образовательные уровни формируются по новым принципам , — считает Андрей Рудской.

Часть выступления была посвящена реализации нового Национального проекта «Кадры», а именно включению мониторинга региональных кадровых потребностей и обеспечению функционирования систем прогнозирования потребности в кадрах в конкретном регионе. Андрей Иванович рассказал об организации профориентационной работы со школьниками в области инженерной деятельности. Ярким примером является подписание четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Санкт-Петербургским отделением РАН, СПбПУ, Инженерно-технологической школой № 777 Санкт-Петербурга и Конгрессно-выставочным центром «Экспофорум» на площадке ПМЭФ-2024.

Перед нами стоит очень сложная и серьёзная задача. От того, какие правильные предложения мы дадим, будет зависеть оценка возможностей, понимание ответственности и задач, которые стоят перед нашим государством , — завершил выступление Андрей Рудской.

