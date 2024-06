Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком

Председатель Правительства Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак обсудили перспективы дальнейшего социально-экономического развития региона.

Республика Алтай входит в число десяти регионов, для которых разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития. На каждую из них финансирование ежегодно выделяется из федерального бюджета.

Как напомнил Михаил Мишустин, средства направляются на решение конкретных задач – строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования, улучшение экологической обстановки.

По словам Андрея Турчака, работа по достижению плановых показателей индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай будет продолжена. «Я уже начал поездки по районам, посещение предприятий, социальных объектов для детального изучения ситуации», – отметил он.

Михаил Мишустин и Андрей Турчак также обсудили завершение строительства ряда значимых объектов, предусмотренных поручениями Президента, реализацией государственных программ и национальных проектов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI