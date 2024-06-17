Михаил Мишустин встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком

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Председатель Правительства Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак обсудили перспективы дальнейшего социально-экономического развития региона.
Республика Алтай входит в число десяти регионов, для которых разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития. На каждую из них финансирование ежегодно выделяется из федерального бюджета.
Как напомнил Михаил Мишустин, средства направляются на решение конкретных задач – строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования, улучшение экологической обстановки.
По словам Андрея Турчака, работа по достижению плановых показателей индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай будет продолжена. «Я уже начал поездки по районам, посещение предприятий, социальных объектов для детального изучения ситуации», – отметил он.
Михаил Мишустин и Андрей Турчак также обсудили завершение строительства ряда значимых объектов, предусмотренных поручениями Президента, реализацией государственных программ и национальных проектов.
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