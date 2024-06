Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Автомобильная дорога федерального значения Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск Автомобильная дорога федерального значения Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск Предыдущая новость Следующая новость Автомобильная дорога федерального значения Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск

Движение по обходу Аксая – города-спутника Ростова-на-Дону, а также дальнему западному обходу Краснодара (ДЗОК) было досрочно запущено 15 июня 2023 года Президентом России Владимиром Путиным. За год по новым дорожным объектам автомобилисты в общей сложности проехали порядка 9,2 млн раз, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Обход Аксая и дальний западный обход Краснодара входят в состав федеральной трассы М-4 „Дон“, которая является основным маршрутом на Черноморское и Азовское побережье. Благодаря слаженной работе дорожников строительство удалось завершить с опережением сроков: обход Аксая построили раньше на 18 месяцев, ДЗОК – на полгода. Открытие новых скоростных обходов стало частью модернизации М-4 „Дон“. Это позволило автомобилистам быстро, комфортно и безопасно добираться на юг страны и обратно, разгрузить города от транзитного транспорта, а также повысить туристическую привлекательность регионов. Необходимость этих участков оценили и сами водители, активно пользуясь новыми маршрутами. Так, по обходу в Ростовской области в первый год после запуска движения машины проехали порядка 6,5 млн раз. В среднем в сутки – порядка 19 тыс. проездов. По ДЗОК проехали около 2,7 млн раз. Среднесуточный показатель – более 8 тыс. проездов», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор», силами которой построены дорожные объекты, Вячеслав Петушенко отметил, что пиковые значения проездов приходятся преимущественно в летние периоды.

«Пиковые месяцы на обходе города-спутника Ростова-на-Дону – Аксая приходятся на июль и август прошлого года. Рекордным днём стало 13 августа 2023 года – тогда по участку зафиксировали порядка 46 тыс. проездов. В этом году значительный рост трафика, по сравнению с зимними месяцами, виден уже с апреля. По дальнему западному обходу Краснодара рост трафика также отмечается в летние месяцы. Пиковый день зафиксирован 14 августа прошлого года – 18 тыс. проездов. Оба дорожных объекта – первой технической категории. На них нет светофоров, наземных пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне», – сказал Вячеслав Петушенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI