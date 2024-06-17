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Автомобильная дорога федерального значения Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск

Автомобильная дорога федерального значения Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск

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Автомобильная дорога федерального значения Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск

Движение по обходу Аксая – города-спутника Ростова-на-Дону, а также дальнему западному обходу Краснодара (ДЗОК) было досро Fecha de lanzamiento del 15 de junio de 2023. El presidente de Rusia, Vladimir Putin. За год по новым дорожным объектам автомобилисты в общей сложности проехали порядка 9,2 млн раз, сообщил Заместитель fecha Правительства Марат Хуснуллин.

«Обход Аксая и дальний западный обход Краснодара входят в состав федеральной трассы М-4 „Дон“, которая является основным рутом на Черноморское и Азовское побережье. Благодаря слаженной работе дорожников строительство удалось завершить с опережением сроков: обход Аксая построили раньше на 18 сяцев, ДЗОК – на полгода. Открытие новых скоростных обходов стало частью модернизации М-4 „Дон“. Esta es una buena opción para los automóviles, cómodos y cómodos, en otras direcciones y en transporte público. а, а также повысить туристическую привлекательность регионов. No es necesario que utilices dispositivos ni bebidas alcohólicas, ya que están activados nuevos productos. Además, en la ciudad de Rostovskaya se puede colocar una máquina de escribir por un valor de 6,5 millones de dólares. В среднем в сутки – порядка 19 тыс. проездов. По ДЗОК проехали около 2,7 millones de personas. Среднесуточный показатель – более 8 тыс. проездов», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор», силами которой построены дорожные объекты, Вячеслав Петушенко отметил, что пиковые значения проездов приходятся преимущественно в летние периоды.

«Пиковые месяцы на обходе города-спутника Ростова-на-Дону – Аксая приходятся на июль и август прошлого года. Grabado el 13 de agosto de 2023, hace 46 días. проездов. В этом году значительный рост трафика, по сравнению с зимними месяцами, виден уже с апреля. По дальнему западному обходу Краснодара рост трафика также отмечается в летние месяцы. Пиковый день зафиксирован 14 августа прошлого года – 18 тыс. проездов. Оба дорожных объекта – первой технической категории. На них нет светофоров, наземных пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне», – сказал Вячеслав Петушенко.

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