«Обход Аксая и дальний западный обход Краснодара входят в состав федеральной трассы М-4 „Дон“, которая является основным рутом на Черноморское и Азовское побережье. Благодаря слаженной работе дорожников строительство удалось завершить с опережением сроков: обход Аксая построили раньше на 18 сяцев, ДЗОК – на полгода. Открытие новых скоростных обходов стало частью модернизации М-4 „Дон“. Esta es una buena opción para los automóviles, cómodos y cómodos, en otras direcciones y en transporte público. а, а также повысить туристическую привлекательность регионов. No es necesario que utilices dispositivos ni bebidas alcohólicas, ya que están activados nuevos productos. Además, en la ciudad de Rostovskaya se puede colocar una máquina de escribir por un valor de 6,5 millones de dólares. В среднем в сутки – порядка 19 тыс. проездов. По ДЗОК проехали около 2,7 millones de personas. Среднесуточный показатель – более 8 тыс. проездов», – сказал Марат Хуснуллин.