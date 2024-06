Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Патрушев обсудил развитие АПК Республики Алтай и реализацию нацпроекта «Экология» с врио главы региона Андреем Турчаком

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком, в ходе которой были рассмотрены вопросы развития АПК региона и реализации нацпроекта «Экология».

На сегодняшний день в Республике Алтай успешно развивается растениеводческая отрасль и животноводство. По состоянию на 14 июня яровой сев проведён на площади 52,1 тыс. га, что выше показателя прошлого года. Также по итогам прошлого года увеличилось производство молока, скота и птицы.

Регион демонстрирует положительную динамику в пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2023 году индекс её производства составил 105,5%. Это позволяет не только удовлетворять внутренние потребности субъекта, но и успешно экспортировать продукцию АПК на внешние рынки.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В текущем году в рамках госпрограммы возводится три объекта – дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс и пристройка к школе со спортивным залом. Работы ведутся штатно, согласно графику.

Также был рассмотрен вопрос реализации нацпроекта «Экология». На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляется второй этап расчистки озера Манжерок. Кроме того, по федпроекту «Сохранение лесов» ведётся закупка лесопожарной техники, а также лесовосстановление и лесоразведение.

