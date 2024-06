Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 13 по 14 июня 2024 года в Новосибирске проходила VI Международная конференция «Экспорт в станы ЕАЭС – 2024. Сценарии межрегиональной кооперации», в которой принял участие советник при ректорате ГУУ Сергей Карсека.

Основными организаторами мероприятия выступили Евразийская экономическая комиссия и Правительство Новосибирской области.

Программа включала в себя обсуждение широкого спектра актуальных вопросов и проблем организации международной кооперации в регионах стран ЕАЭС от рассмотрения моделей интеграции образования, науки и бизнеса, до обмена опытом по внедрению передовых технологий в городское хозяйство и градостроительство.

В Конференции приняли участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач (дистанционно), директор Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Аскар Джаппаркулов, сотрудники Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, дипломатических и консульских представительств стран ЕАЭС и Таджикистана в Российской Федерации, а также более 200 представителей административно-хозяйственных, производственных, торговых и научно-образовательных организаций из указанных стран.

В своих выступлениях на пленарной сессии открытия Конференции Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач дали оценку текущего состояния внешне-экономической деятельности в регионах стран ЕАЭС в целом и Новосибирской области в частности, обозначили стратегические направления развития экспорта на основе поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задач.

На панельной дискуссии «Индекс знаний в ЕАЭС: эффективные модели интеграции образования, науки и бизнеса в странах и регионах ЕАЭС» советник при ректорате ГУУ Сергей Карсека представил доклад о направлениях деятельности научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет» (ЕСУ), результатах работы консорциума ЕСУ, а также о планах на ближайшее будущее. Сергей Карсека подчеркнул особую значимость пятой «свободы» – свободы знаний, которая реализуется на основе создания и внедрения общих принципов и стандартов образования в странах Большой Евразии, разработки совместных образовательных курсов и научных проектов.

Далее участники Панельной дискуссии обсудили проблемы и перспективы интеграционных тенденций в сфере науки и образования, координацию научных исследований, проблемы разработки и признания общих стандартов в научно-образовательной сфере на Евразийском пространстве, а также разработку совместных многосторонних научно-исследовательских и образовательных программ.

В рамках двухдневной программы состоялось выездное заседание Общественной приемной Блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, а также многочисленные двусторонние переговоры представителей бизнеса стран ЕАЭС. Кроме того, прошли четыре тематические секции под общим названием «Отраслевой региональный потенциал и варианты технологического сотрудничества в ЕАЭС» по следующим направлениям: биомедицинские технологии, технологии промышленности, агроиндустрия, цифровая интеграция.

По итогам работы Конференции были выработаны рекомендации по развитию экспорта в страны ЕАЭС с упором на межрегиональную кооперацию.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI