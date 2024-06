Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

В рамках ХХVII Петербургского международного экономического форума Энергетической панели ведущие эксперты и крупного энергетического бизнеса представили свой взгляд на текущее состояние энергетическогонка.

В мероприятии, организованном при поддержке ПАО «НК «Роснефть», выступили вице-президент Китайской Нефтегазовой ональной Корпорации (КННК) Чжан Даовэй, вице-presidente Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, атель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвиоровски, anterior a Наблюдательного совета некоммерческой инизкоуглеродных правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака и президент АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев. Sesión de moderador del Instituto de Economía y Tecnología de la Universidad Александр Дынкин.

Вице-президент КННК Чжан Даовэй в ходе своего выступления отметил, что сегодня наблюдается ускорение небывалых до Esto en el mundo del proceso, en el que la zona está integrada en el mundo geopolítico y en el mundo económico.

«Вслед за новым витком научно-технической радикальная перестройка и преобразование его» ы», – сказал Даовэй. Por lo general, los dispositivos aislados superan el 80% de la potencia. El presidente de la junta directiva de KNKN se concentró en el progreso de la energía y en los programas е мировые потребности в энергии могут быть в целом удовлетворены.

Чжан Даовэй согласился с выводами, прозвучавшими в докладе Игоря Сечина на Энергопанели. «Мы полагаем, что в рамках общего движения к энергетическому переходу, правильной реакцией на такие вызовы является енность нашему совместному согласованному развитию традиционных и новых видов энергетики, с уважением к особенностям и ших стран», – сказал топ-менеджер КННК. Neftegas будет еще долго оставаться надежной основой для наращивания рядом государств их конкурентных возможностей, а также я ключевой сферы – обеспечения энергобезопасности, подчеркнул Чжан Даовэй.

El presidente de Venezuela, Венесуэлы по отраслевой отметил, что глобализация, как она выглядела в 90-е годы, и идеология свободной торговли провалились. «Мы видим, что санкции – это новая форма ограничения производственного потенциала, необходимого для развития стран», – сказал он.

Хосе Феликс Ривас также выразил мнение, что под предлогом «зеленого энергоперехода» реализуется строительство «зеленого» ониализма. «Что касается «зеленой» экономики, или вот от етот «зеленый» экстремизм – единственное, что зеленого там есть, это «зеленый» dólar. Esta forma es la dominación dominante y las naciones unidas», – уверен вице-президент Венесуэлы. «Чтобы противостоять этой опасной, вредящей нашему потенциалу пропаганде, мы должны действовать совместно», – сказал Хосе Fелик с Ривас.

Председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвировски, который имеет за плечами чем 40-летний опыт оты в нефтегазовой отрасли, в том числе в России, в свою очередь согласился с тезисом из доклада главы «Роснефти» о атке инвестиций в новые проекты в мировой нефтегазовой отрасли.

«Мы наблюдаем, что именно сектор нефти, газа и традиционных источников энергии испытывает жесткий дефицит инвестиций», – otme hasta Вайвировски.

Все это происходит в те времена, когда глобальный спрос на нефть продолжает расти, подчеркнул председатель Совета директоров « Адвантиж Энерджи».

«Определяется спрос, прежде всего, ростом потребления со стороны Globalnogo Юга. А в в ерезультате недостатка инвестиций в приоритетные направления, а также сокращения активности по разведке мы видим снижение y. Это прежде всего касается стран, не входящих в ОПЕК»,- подытожил Вайвиоровски.

По словам президента компании АО «Технологии ОФС» Давида Гаджимирзаева инновационный потенциал российской нефтяной отрасл и высок и несмотря на санкционные ограничения и давление Запада, задача по увеличению производства высокотехнологичного удет выполнена.

Гаджимирзаев отметил, что для развития отрасли необходима кросс-индустриальная колаборация между нефтесервисными, metalúrgicos y eléctricos. «В стране есть все ресурсы для этого – это самое важное. Este hotel no está disponible, no está en la ciudad de San Francisco, no está en la ciudad. лним», – сказал глава «Технологии ОФС».

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инизкоуглеродных технологий Японии по разработке низкоуглеродных технологий о Танака призвал увеличивать использование СПГ, развивать and активно применять технологии улавливания и хранения углерода, которые т большое значение для энергоперехода.

Нобуо Танака высказал уверенность, что «Роснефть» может внести значительный вклад в обеспечение потребителей энергоресурсов, в развитие технологий улавливания и других технологий».

