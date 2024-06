Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Оценивало защиты команд экспертное жюри: начальник отдела по работе с вузами Движения Первых Игорь Новоселов, р по работе с сообществами программы «Обучение служением» Надежда Гудинова, руководитель направления методологической поддержки ссов IT en ООО «Актив бизнес технологии» Андрей Миронов и заместитель начальника Управления молодежной Политики и воспитательной работы, заместитель руководителя Проектного офиса Обучение служением» в ГУУ Роман Новенников.