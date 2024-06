«Борщ» в «Южном»: новый маршрут весенней вахты студотрядов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ежегодно студенческие отряды Политеха отправляются на весенние трудовые вахты, в том числе уже стали традицией поездки на базы отдыха в Ушково, Северный и «Холомки». Однако нынешний год стал особенным: впервые за более чем пять лет отряд отправился на вахту в Южный лагерь (учебно-оздоровительную базу «Политехник» — Прим. ред.), расположенный в посёлке Новомихайловском на Чёрном море.

Организаторы и участники вахты рассказали, как возникла такая идея, и чем запомнилась поездка.

Председатель Профсоюзной организации обучающихся СПбПУ — Максим Сусоров:

— В этом году меня пригласили на концерт в честь юбилея студенческих отрядов Политеха, и я задумался: как ПРОФ может помочь отрядному движению? Тогда у меня и возникла мысль об организации весенней вахты на базе «Политехник» в посёлке Новомихайловском. Я связался с командиром штаба Машей Сверчковой и директором базы Дмитрием Владимировичем Грецким. Мы разработали конкретное предложение, с которым я и пошёл к нашему ректору Андрею Ивановичу Рудскому. Он идею одобрил и обещал посодействовать. Затем я обратился к проректору по экономике и финансам Александру Витальевичу Речинскому, и он выделил нам определённую сумму для реализации нашей идеи. Оставалось дело за малым — совместно с Управлением молодёжной политики запустить приказы, закупить билеты и набрать людей для вахты. Всё это было сделано, и ребята из студенческого отряда «Борщ» в конце апреля поехали на первую за последние пять лет весеннюю вахту в Южный лагерь.

Хотелось бы пожелать лагерю и университету сохранять ориентированность на наших студентов, потому что наши базы отдыха — это важная часть Политеха, и несомненно, каждый, кто хоть раз был там, запомнил это время на всю жизнь.

Директор базы «Политехник» в посёлке Новомихайловском Дмитрий Грецкий:

— Подготовка весенней трудовой вахты проходила в сжатые сроки. Мы закупили строительные материалы, инструмент и оборудование, обеспечили бойцов питанием, которое, кстати, им очень понравилось. Организация работы отряда приятно удивила, всё было чётко и слаженно — молниеносная реакция на задачи и быстрое их решение.

За 11 дней ребята сделали очень многое. Тот заряд энергии, с которым они трудились, не сравнится ни с чем. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В этом году базе отдыха исполняется 65 лет. Нам бы очень хотелось с масштабом отметить это событие. Мы стараемся и планируем в каждую смену делать тематический день в честь юбилея. Управление молодёжной политики университета совместно с ПРОФом готовят нам небольшой подарок, который, надеюсь, улучшит бытовые условия пребывания на базе. Огромная надежда на наших суперкульторгов. Я уверен, что они помогут нам в праздновании и будут радовать гостей различными мероприятиями.

Ну а у нас, по традиции, в день празднования будет проводиться тематическое лазерно-лучевое шоу с дискотекой.

Нашим гостям в этом году желаю отдохнуть и набраться сил. Ждём всех на отдых, до встречи!

Командир штаба студенческих отрядов СПбПУ Мария Сверчкова:

— Эта вахта была долгожданной и запоминающейся. Мало кому подворачивается такая удача — не просто поехать отдохнуть в «Южный», а ещё и поработать там. Всё время было очень насыщенным, а работа — приятной подготовкой к предстоящему третьему трудовому сезону.

Каждое утро мы просыпались, сразу же шли на зарядку на баскетбольном поле. В один из дней мы даже сделали зарядку на берегу моря. Потом завтрак, распределение от мастера работ по звеньям, замешивание краски, разбор инструментов и прочие детали подготовки. Звеньевой расставлял людей, и мы начинали работать. Дальше обед и снова работа до ужина. После ужина все переодевались, шли играть в волейбол, баскетбол и футбол. Потом небольшое время на сборы и отправлялись на «комиссарку» (различные занятия в нетрудовое время). Каждый день они были разными, оттого увлекательными. Потом сон, и с утра всё по новой.

Директор базы Дмитрий Владимирович сказал, что мы сделали даже больше, чем он рассчитывал. Полностью подготовили и покрасили 24 летних домика внутри и снаружи, бордюры, заборы, трибуны и несколько стен. Убрали на территории сухие деревья, очистили крыши от мусора и листвы, демонтировали крышу летней беседки и лестницу. Отремонтировали здание клуба и забетонировали в нём сцену.

Так как с нами выезжали кандидаты, то очень важным результатом поездки стало сплочение в отряде. Мы разгрузились от городской рутины и наслаждались работой и отдыхом.

Пожалуйста, относитесь к базе аккуратнее. И если вы ещё думаете — ехать в Южный или нет, ответ однозначен — да!

Руководитель пресс-центра ССО «Борщ» Мария Щукина:

— Организация работы, благодаря усилиям дирекции базы и нашего отрядного мастера, была на высоте. Условия проживания и питания оставили самые положительные впечатления — я вдохновилась поехать в Южный уже как отдыхающий на четвёртую смену, но буду скучать по покраске тех самых домиков. Ещё бы хотелось отметить, насколько люди на юге, в том числе работники базы, доброжелательные, насколько готовы помочь в любой просьбе.

Говорят «не место красит человека, а человек место» — эту фразу после вахты в Южном можно трактовать и чуть по-другому. Трудясь бок о бок с уже ставшими тебе близкими товарищами, причем в настолько колоритном месте, с большим объёмом работы, ощущаешь себя будто в непрекращающемся приятном сне, который ты не осознаешь ровно до момента отъезда.

Я, как любительница животных, особенно собак, была неимоверно рада узнать, что на территории базы живет пёс по кличке Алтай, который был с нами всё время нашего пребывания на вахте.

Тимофей Бессонов, боец ССО «Борщ»:

— Сначала было страшно ехать на две недели с севера на юг страны, ещё и прямо во время учебного года, но я понимал, что такой шанс может больше не выпасть, и, не сомневаясь в остальных бойцах, согласился на эту авантюру. И ни о чём не пожалел. Хоть море и бассейн были холодными, и нам не удалось особо искупаться, мы всё равно очень круто провели время, не теряя ни минуты ни днём, ни ночью, цеплялись за каждое проведённое там мгновение. Никто не знал, чего ждать от этой вахты, но я уверен, что все получили бурю эмоций и позитива.

Что касается забавных историй, то их настолько много, что трудно выделить что-то одно. Но, наверное, сильнее всего запомнилось, как мы однажды ночью, прогуливаясь по окрестностям, нашли смотровую площадку на склоне горы. Перед нами открылся чудесный вид на Чёрное море, простирающееся до самого горизонта. Мы всю ночь сидели, любовались морем и ели принесённые с собой остатки курочки гриль. Возможно, это воспоминание и не очень забавное, но оно очень душевное.

Мария Хорошева, командир ССО «Борщ»:

— Даже первые разговоры об этой вахте вызывали неподдельное желание поработать на базе. Ведь какие могут быть сомнения, если речь идёт про Политех? Был страх, что кандидаты не доверятся нам и не поедут на целых две недели (про бойцов давно понятно: двойные макароны — и они в деле). В итоге, всё прошло как нельзя лучше: тёплый приём сотрудников базы, хорошая погода, а нам поручили приятные и большие объёмы работы, такие, что вечером чувствуешь, что день прошёл не зря, а также море и горы!

Моей мечтой давно уже был поход с отрядом в горы, и мне удалось это организовать. С 7 утра до 11 вечера мы забирались на вершину, спускались в каньон, купались в водопаде, пели песни у костра под электрогитару… Форс-мажоры тоже были. Куда без этого? Уехали с надеждой, что нас позовут ещё раз, а за нами дело не станет.

