Александр Новак прочитал лекцию для студентов программы «Время героев» на базе Мастерской управления «Сенеж»

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак на базе Высшей школы государственного управления Президентской академии и Мастерской управления «Сенеж» прочитал лекцию о достижениях российского топливно-энергетического комплекса и планах по развитию энергетики страны участникам первого модуля специальной кадровой программы «Время героев».

Вице-премьер рассказал участникам обучающей программы об итогах развития ТЭК за последние 20 лет, стратегических целях отрасли на перспективу, а также ответил на вопросы слушателей.

Студенты программы «Время героев» из числа военнослужащих и ветеранов специальной военной операции с высшим образованием и управленческим опытом по окончании четырёх модулей программы «Время героев», организованной по поручению Президента Владимира Путина, смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях, в системе образования и крупных общественных проектах. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.

