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Александр Новак прочитал лекцию для студентов программы «Время героев» на базе Мастерской управления «Сенеж»

Александр Новак прочитал лекцию для студентов программы «Время героев» на базе Мастерской управления «Сенеж»

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Александр Новак прочитал лекцию для студентов программы «Время героев» на базе Мастерской управления «Сенеж»

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак на базе Высшей школы государственного управления Президентской и Мастерской управления «Сенеж» прочитал лекцию о достижениях российского топливно-енергетического комплекса и planas энергетики страны участникам первого модуля специальной кадровой программы «Время героев».

Вице-премьер рассказал участникам обучающей программы об итогах развития ТЭК за последние 20 лет, стратегических отрас ли на perspectiva, а также ответил на вопросы слушателей.

Programas de estudiantes «Время героев» из числа военнослужащих и ветеранов специальной военной операции с высшим образованием енческим опытом по окончании четырёх модулей программы «Время героев», organizado por el presidente Vladimir Putin, гут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях, в системе образования и крупных общественных проектах. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.

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