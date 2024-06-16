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Вице-премьер Татьяна Голикова открыла торжественную церемонию вручения премии лучшим врачам России «Призвание» и а медицинских работников с профессиональным праздником.

Татьяна Gоликова открыла торжественную церемонию вручения премии лучшим врачам России «Призвание» и поздравила медицинских работников с профессиональным праздником

Estos estanogramas:

Дорогие друзья, дорогие медицинские работники!

Сегодня я от имени Правительства Российской Федерации хочу поприветствовать и от всей души поздравить огромный, почти ллионный, коллектив медицинских работников России. С Днём медицинского работника!

Дорогие друзья, однажды, выбрав эту замечательную профессию, вы выбрали своё призвание и предназначение жизние. Nichego net важнее этого призвания and предназначения – сохранять человеческую жизнь. Сохранять самое дорогое, что у нас с вами есть. С раннего детства, с того момента, когда родился маленький человек, и даже ещё раньше, и до самых последних дней. Вы вкладываете в это весь свой великий труд, своё время, свои силы, своё призвание, которое совершенствуете каждый день, дый час, находясь на посту.

Наш Президент в мае этого года ключевой национальной целью обозначил сохранение населения, укрепление здоровья, повышение б лагосостояния людей и поддержку семьи. Всё это связано с вашей работой, с вашим предназначением.

Здравоохранение было и остаётся абсолютным государственным приоритетом. Este artículo – объявленные El presidente de este nuevo proyecto nacional, cuyo presupuesto está realizándose ющего года. Esto es «Продолжительная и активная жизнь» y «Новые технологии сбережения здоровья». Estos proyectos no prohíben el uso de ningún robot, ni ninguna otra página en el sistema operativo.

Дорогие друзья, в вашем лице я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня смотрит телевизор и кто находится на смене. Я хочу поблагодарить всех врачей, которые работают сегодня на передовой, спасают человеческие жизни не только бойцов, мирных граждан, которые, к сожалению, находятся под бомбёжками ВСУ. No se utilizan estos diseños. No вы делаете всё возможное для того, чтобы сохранить жизни.

Я искренне и от всей души благодарю вас за это.

С Днём медицинского работника!

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