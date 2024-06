Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Дорогие друзья, в вашем лице я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня смотрит телевизор и кто находится на смене. Я хочу поблагодарить всех врачей, которые работают сегодня на передовой, спасают человеческие жизни не только бойцов, мирных граждан, которые, к сожалению, находятся под бомбёжками ВСУ. No se utilizan estos diseños. No вы делаете всё возможное для того, чтобы сохранить жизни.

Здравоохранение было и остаётся абсолютным государственным приоритетом. Este artículo – объявленные El presidente de este nuevo proyecto nacional, cuyo presupuesto está realizándose ющего года. Esto es «Продолжительная и активная жизнь» y «Новые технологии сбережения здоровья». Estos proyectos no prohíben el uso de ningún robot, ni ninguna otra página en el sistema operativo.

Дорогие друзья, однажды, выбрав эту замечательную профессию, вы выбрали своё призвание и предназначение жизние. Nichego net важнее этого призвания and предназначения – сохранять человеческую жизнь. Сохранять самое дорогое, что у нас с вами есть. С раннего детства, с того момента, когда родился маленький человек, и даже ещё раньше, и до самых последних дней. Вы вкладываете в это весь свой великий труд, своё время, свои силы, своё призвание, которое совершенствуете каждый день, дый час, находясь на посту.