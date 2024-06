Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 июня 2024 года отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Это день, когда миллионы людей могут ещё раз выразить признательность врачам, фельдшерам и медсёстрам за безграничную преданность своему делу, милосердие, сострадание, умение сопереживать чужой боли. Вы, ежедневно и круглосуточно проявляя мужество, самоотверженно выполняете свой долг. И сегодня многие из вас в зоне специальной военной операции приходят на помощь раненым, спасают жизни людей.

Развитие отечественной системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, – приоритетная задача Правительства. Работа по обновлению лечебных учреждений и материально-технической базы ведётся по всей территории страны. Открываются профильные центры и отделения, оснащённые современным оборудованием. Реализуются масштабные проекты и программы для борьбы с гепатитом С, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Благодаря вам внедряются в клиническую практику инновационные методы и технологии, проводятся уникальные операции. Именно от вашей квалификации зависит выздоровление пациентов.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, высочайший профессионализм, верность призванию и весомый вклад, который вы вносите в сохранение и укрепление здоровья наших граждан.

От всего сердца желаю вам и вашим близким дальнейших успехов и благополучия.

М.Мишустин

