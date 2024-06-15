Экономический эффект «Самотлорнефтегаза» от внедрения инноваций составил около 2,6 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News
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«Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», в 2023 году получил эффект около 2,6 млрд рублей от реализации системы повышения производственной эффективности.
Системная работа по повышению производственной эффективности объектов – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит масштабную работу по снижению эксплуатационных затрат производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений, направленных на сокращение потребления энергоресурсов.
В «Самотлорнефтегазе» передовые технологии применяются во всех сферах деятельности, позволяя существенно повысить надёжность и рентабельность производственных процессов. Поиск и внедрение актуальных и востребованных технологий ведутся с учётом специфики Самотлорского месторождения.
Наибольший экономический эффект был получен благодаря внедрению передовых технологий в механизированной добыче и бурении эксплуатационных скважин, а также инновациям в капитальном строительстве.
Кроме того, высокую эффективность продемонстрировал проект по применению мобильных компрессорных установок по отбору газа из затрубного пространства. Технология позволила оптимизировать режим работы насосного оборудования и повысить дебиты добывающих скважин. Высокую отдачу также дала оптимизация подготовки ствола скважины к спуску кондуктора.
Справка:
«Самотлорнефтегаз» — одно из ключевых добывающих предприятий «Роснефти», ведущее разработку крупнейшего в России Самотлорского месторождения (расположено в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре).
Общая площадь лицензионных участков предприятия составляет 2,9 тыс. кв. км.
Департамент информации и рекламы
ПАО «НК «Роснефть»
14 июня 2024 г
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