Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», в 2023 году получил эффект около 2,6 млрд рублей от реализации системы повышения производственной эффективности.

Системная работа по повышению производственной эффективности объектов – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит масштабную работу по снижению эксплуатационных затрат производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений, направленных на сокращение потребления энергоресурсов.

В «Самотлорнефтегазе» передовые технологии применяются во всех сферах деятельности, позволяя существенно повысить надёжность и рентабельность производственных процессов. Поиск и внедрение актуальных и востребованных технологий ведутся с учётом специфики Самотлорского месторождения.

Наибольший экономический эффект был получен благодаря внедрению передовых технологий в механизированной добыче и бурении эксплуатационных скважин, а также инновациям в капитальном строительстве.

Кроме того, высокую эффективность продемонстрировал проект по применению мобильных компрессорных установок по отбору газа из затрубного пространства. Технология позволила оптимизировать режим работы насосного оборудования и повысить дебиты добывающих скважин. Высокую отдачу также дала оптимизация подготовки ствола скважины к спуску кондуктора.

Справка: «Самотлорнефтегаз» — одно из ключевых добывающих предприятий «Роснефти», ведущее разработку крупнейшего в России Самотлорского месторождения (расположено в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре). Общая площадь лицензионных участков предприятия составляет 2,9 тыс. кв. км.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

14 июня 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI