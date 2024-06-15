Финансовые новости: 14.06.2024, 11-51 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1089T3 (РЖДЗО25-2Р).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

14.06.2024 11:51

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 14.06.2024, 11-51 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 94.63) и диапазона оценки рыночных рисков (до 91250.0 руб., эквивалентно ставке 8.75 %) ценной бумаги RU000A1089T3 (РЖДЗО25-2Р)

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