Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

С 1 января 2025 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими. При этом допустить их возникновение фонды смогут только в том случае, если это не нарушает права клиентов и они уведомлены о конфликте интересов. Такие положения содержит проект указания Банка России, опубликованный для общественного обсуждения.

Документ определяет правила выявления конфликтов интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, — например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов. Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликтов интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов их клиентов. Замечания и предложения по проекту указания можно направить в Банк России до 28 июня 2024 года включительно. Фото на превью: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI