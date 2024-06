Студенческий туризм в Политехе! Открываем новый сезон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Этим летом Политех с новыми силами и энтузиазмом снова включился в программу молодежного и студенческого туризма, предоставляя студентам российских вузов уникальную возможность бюджетно путешествовать по стране и проживать в кампусах и общежитиях вузов. В 2021 году стартовала программа молодежного и студенческого туризма (Студтуризм), подготовленная Минобрнауки России по поручению Владимира Путина. Политех стал первым вузом в городе, принявшим участие в этой программе.

Студенческий туризм открывает перед молодёжью невероятные возможности. Это не только шанс увидеть новые города, но и обменяться опытом, завести друзей и расширить свои горизонты , — говорит начальник Управления молодежной политики СПбПУ Иван Хламов.

Ещё в апреле департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России совместно с «Российским государственным университетом туризма и сервиса» провели окружной образовательный форум «Студтуризм СЗФО-2024». Деловая и образовательная программы форума проходили на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета, объединив более 120 участников. Это были студенты, преподаватели и специалисты профильной сферы. Они представляли 9 регионов Северо-Западного федерального округа и 38 вузов.

Специалист Музея Политеха Мария Витько посетила региональный съезд и поделилась своими впечатлениями: Форум стал удивительным событием, полным интересных дискуссий и полезных семинаров. Это была уникальная возможность узнать больше о студенческом туризме и перспективах его развития в нашем регионе .

В начале лета Политех уже принял первую в этом году делегацию студентов из НИУ «Московский энергетический институт». Ребятам организовали экскурсию по вузу, сопровождая гостей по историческим и современным зданиям кампуса. Кроме того, для студентов провели прогулку по городу с совместным походом в Эрмитаж, что позволило им глубже познакомиться с культурным наследием Санкт-Петербурга.

Политех рад вновь открывать двери нашего университета для студентов со всей страны. Эта программа позволяет нам не только демонстрировать наш кампус, но и налаживать межвузовские связи, что очень важно для развития студенческого и научного сообщества.

Вся обновлённая информация о программе студенческого туризма доступна на сайте .

Ждем гостей и готовы сделать ваше пребывание в Санкт-Петербурге незабываемым!

