Студенты Политеха завоевали 17 медалей в олимпиаде «Я —профессионал»

Организаторы Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подвели итоги седьмого сезона. Санкт-Петербург вошел в ТОП-3 по числу дипломантов. А Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в ТОП-3 вузов города по числу дипломантов: в олимпиаде успешно выступили 93 политехника. 17 из них получили призовые места. В копилке студентов Политеха 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В седьмом сезоне олимпиада «Я — профессионал» прошла по 73 направлениям: от робототехники до стратегического управления проектами, от креативных индустрий до фотоники. Среди 32 тысяч участников, допущенных к заключительному этапу, лучшие из лучших смогли добиться значительных результатов: было получено 3 872 статуса дипломанта, из них 1 271 победитель, 2 037 призера, а также завоеваны 143 золотые, 179 серебряных и 242 бронзовые медали.

Список направлений Всероссийской олимпиады студентов “Я — профессионал” — проекта президентской платформы “Россия — страна возможностей” — ежегодно пополняется предметными областями, которые одновременно актуальны для российской экономики и соответствуют интересам мотивированной молодежи. Студенты Санкт-Петербурга особенно активно проявили себя в дисциплинах “Программирование и информационные технологии” (35 дипломантов), “Языкознание и литературоведение” (33), “Устойчивое развитие и рациональное природопользование” (30), “Юриспруденция” (30). Поздравляю участников олимпиады с высокими результатами , — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Олимпиада реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями России. В этом году Политех организовал соревнования по трекам «Машиностроение», «Гостиничное дело» и «Арктические технологии». 8557 студентов Политеха зарегистрировались для участия в олимпиаде.

Ежегодно все больше активных молодых людей и вузов из разных регионов России вовлекаются в экосистему “Я — профессионал”, вносят вклад в укрепление кадрового суверенитета страны и становятся частью большого профессионального сообщества, которое объединяет лучшие университеты, активную молодежь и ведущих работодателей. Студенты Санкт-Петербурга ежегодно доказывают свою готовность к работе над укреплением экономики России. Уверена, в следующем году еще больше студентов региона смогут проявить себя и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда , — рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

По окончании сезона студенты смогут воспользоваться карьерными возможностями: дипломанты и участники заключительного этапа с ненулевым результатом получат доступ к карьерному порталу олимпиады, где представлены вакансии, стажировки и практики от индустриальных лидеров-партнеров проекта: ПАО «Сбербанк», ПАО «ГМК «Норильский никель», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Благотворительный фонд «Система», ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Возможности для профессионального роста предоставляет и традиционный технический партнер «Я — профессионал» — Яндекс.

Олимпиада “Я — профессионал” помогает студентам на практике познакомиться со сложными задачами, посетить уникальные выставки и форумы в различных городах России, подружиться с ребятами из других вузов. Все это необходимо для становления настоящего специалиста с востребованными знаниями и навыками. Каждый год наши методисты разрабатывают сложные, но интересные задания на пересечении теории и практики. Уверен, что опыт решения нестандартных кейсов пригодится всем без исключения молодым специалистам , — отметил организатор олимпиады в Политехе, советник при ректорате Виталий Дробчик.

Лучшие участники олимпиады, которые получили статус дипломанта, получат льготы при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы страны, пройдут стажировки в крупнейших профильных компаниях, а для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

