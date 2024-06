Студентов СПбГАСУ наградили за проектирование нового общественного пространства в Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Доцент кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Денис Романов, старший преподаватель кафедры Мария Пантелеева; студентки-победительницы конкурса Екатерина Романова и Мария Баран; декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк; глава МО Семёновский Сергей Лаптев; заведующая кафедрой дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Мария Гранстрем

И. о. заведующего кафедрой архитектурного проектирования СПбГАСУ Андрей Суровенков



В Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды Комитета по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга наградили победителей и призёров конкурса на разработку концепции благоустройства внутриквартальной территории на набережной р. Фонтанки, д. 90. Территория знаковая: здесь 300 с небольшим лет назад по решению Петра I был расквартирован лейб-гвардии Семёновский полк.

«Территория имеет важное значение для Адмиралтейского района и для всего города вследствие как своего исторического значения, так и ещё не раскрытого рекреационного потенциала. При должном подходе она могла бы стать таким же замечательно обустроенным и востребованным горожанами общественным пространством, как Новая Голландия и остров Фортов, дополнив систему активно развивающихся общественных территорий города», – уточнил и. о. заведующего кафедрой архитектурного проектирования СПбГАСУ Андрей Суровенков.

«Конкурс стал первым шагом на пути к появлению ещё одной исторической локации: культурно-патриотического центра, который будет привлекать внимание горожан», – согласился глава Семёновского муниципального округа Сергей Лаптев.

Организаторами конкурса выступили МО Семёновский, СПбГАСУ (кафедра дизайна архитектурной среды и кафедра архитектурного проектирования) и Центр компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды. В состав жюри входили преподаватели нашего университета, представители органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, архитекторы.

Конкурсные проекты разработали студенты третьего курса архитектурного факультета.

Победителем признан проект Марии Баран и Екатерины Романовой. Второго места удостоены Софья Власова и Татьяна Носова, а также Софья Фёдорова и Яна Тир. Третье место заняли три проекта. Их авторы: Мария Борсук, Никита Озеров, Мария Котова; Мария Майорова и Татьяна Тавлуй; Арсений Скорадешкин.

Руководителям студенческих проектов вручены благодарственные письма.

