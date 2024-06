Студентка ГУУ стала одним из «Лучших руководителей проекта»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления состоялась церемония объявления и награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший руководитель проекта (до 35 лет)», организованного молодежным крылом Ассоциации управления проектами СОВНЕТ в партнерстве с Государственным университетом управления и ПАО «Сбербанк».

С приветственным словом к собравшимся обратились проректор ГУУ Дмитрий Брюханов, президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ Александр Товб и председатель молодежной ассоциации управления проектами СОВНЕТ Ара Григорян.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участники в своих заявках рассказали судьям об элементах компетентности, проявленных при реализации проектов. Сильнейшие из них были приглашены во второй этап – интервью с российскими экспертами теории и практики управления проектами, в ходе которых участники смогли продемонстрировать примеры принятых управленческий решений в контексте оцениваемых компетенций руководителя проекта.

В результате была определена тройка финалистов, в которую вошла студентка 4 курса кафедры управления проектом ГУУ Мария Ларшина.

По итогам работы асессоров Мария с проектом «СКИПЕТР»: всероссийская олимпиада школьников по менеджменту» заняла 2 место.

Методика оценки конкурсантов базировалась на международном стандарте по управлению проектами ICB 4.0 и была разработана специально для первой версии Конкурса в сотрудничестве с судейской коллегией, возглавляемой президентом Ассоциации управления проектами СОВНЕТ Александром Товбом.

Конкурс «Лучший руководитель проекта (до 35 лет)» реализуется с целью фиксации и признания успехов молодых руководителей проектов России. Участники получают оценку и обратную связь по достижениям от ТОПовых экспертов России в области проектного управления.

