Стартовал прием документов на программы бакалавриата и специалитета: шесть шагов к поступлению

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Сегодня, 14 июня, начался прием документов в бакалавриат и специалитет Высшей школы экономики. В такой ответственный период для всех выпускников важно составить план действий и разобраться, какие особенности стоит учесть при подаче документов. Делимся пошаговой инструкцией для будущих вышкинцев.

Шаг 1 — выбрать образовательные программы

В 2024 году НИУ ВШЭ ведет набор по 101 образовательной программе бакалавриата и специалитета на 38 различных направлениях подготовки. Математика и физика, информатика и безопасность, экономика и менеджмент, международные отношения и политология, журналистика и медиакоммуникации, лингвистика и дизайн и многое другое — каждый сможет выбрать то, что подходит именно ему в зависимости от интересов, талантов и поставленных жизненных целей.

Подать документы можно на три направления подготовки и все программы в рамках одного направления. Обратите внимание, что кампусы ВШЭ — это один университет, поэтому подсчет направлений ведется в совокупности, а не отдельно по каждому кампусу.

Шаг 2 — ознакомиться с перечнем вступительных испытаний

После выбора образовательной программы необходимо свериться с перечнем вступительных испытаний и установленными минимальными баллами для участия в конкурсе. По каждому вступительному испытанию нужно иметь результат ЕГЭ не ниже установленного значения. Отдельные категории абитуриентов, например выпускники вузов и ссузов, иностранные граждане и лица с инвалидностью, могут сдавать внутренние экзамены НИУ ВШЭ вместо ЕГЭ, но им также потребуется преодолеть минимальное пороговое количество баллов.

По некоторым образовательным программам предусмотрены творческие испытания. В этом случае следует обратить внимание на сроки приема документов, поскольку они будут отличаться. От необходимости сдавать творческие испытания освобождены поступающие без вступительных испытаний (БВИ) по результатам олимпиад: для таких абитуриентов сроки подачи документов совпадают с основными.

Шаг 3 — изучить сроки подачи документов

Основной прием документов осуществляется с 14 июня по 25 июля, но в некоторых случаях сроки отличаются. Например, отдельные категории абитуриентов, которые могут сдавать внутренние экзамены НИУ ВШЭ вместо ЕГЭ, подают документы до 11 июля включительно.

Сроки для поступления на программы с творческими испытаниями* следующие:

до 8 июля — для программ специалитета «Актер» и бакалавриата «Кинопроизводство»;

до 15 июля — для программы бакалавриата «Журналистика»;

до 18 июля — для программ бакалавриата «Мода» и «Дизайн» (за исключением программы «Дизайн» НИУ ВШЭ — Пермь, где действуют сроки подачи документов для онлайн-программ).

* За исключением поступающих без вступительных испытаний.

Отличаются сроки приема документов на онлайн-программы и те, на которых предусмотрены только платные места. В этом случае прием документов ведется до 15 августа для поступающих по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний, а до 8 августа — для отдельных категорий абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний НИУ ВШЭ.

Самые длинные сроки приема документов предусмотрены для приема на очно-заочную программу бакалавриата «Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса» — до 20 августа в основном сроке приема и до 12 октября в дополнительном.

Все сроки подачи документов и другие ключевые даты опубликованы на странице.

Шаг 4 — выбрать траекторию поступления и узнать количество мест

Поступление в ВШЭ осуществляется по разным траекториям. Это зависит от основания, по которому абитуриент может попасть в университет: по результатам ЕГЭ или внутренних экзаменов НИУ ВШЭ, на платное место или за счет средств НИУ ВШЭ. Победители и призеры олимпиад школьников в некоторых случаях могут воспользоваться льготой поступления без вступительных испытаний. Определить наличие льгот по результатам участия в олимпиадах на выбранные образовательные программы можно по ссылке.

Предусмотрены квоты для отдельных категорий абитуриентов. Так, например, дети-инвалиды и сироты могут поступить по особой квоте, а дети военнослужащих и сами военнослужащие — по отдельной квоте. Еще одна квота — целевая. Она предусмотрена для поступающих на целевое обучение в интересах конкретной организации-заказчика, в которой абитуриенту предстоит работать не менее трех лет после окончания вуза.

В 2024 году всего на университет (значит, на все кампусы) выделены 3938 бюджетных мест, из которых 15 — за счет средств НИУ ВШЭ, 408 — для особой квоты, 481 — для отдельной квоты и 454 — для целевой квоты. Платных мест всего предусмотрено 5655. Распределение мест по кампусам и образовательным программам можно изучить на сайте.

Шаг 5 — обратить внимание на особенности поступления в 2024 году

Александр Чеповский, директор по стратегической работе с абитуриентами, комментирует ключевые особенности текущего приема: «Основное изменение этой приемной кампании коснулось поступления на целевое обучение: теперь все предложения от заказчиков (за некоторым исключением) можно посмотреть на единой платформе — в государственной информационной системе “Работа России”. При этом введены ограничения: поступающие в бакалавриат и на специалитет могут подать заявление на поступление по целевой квоте только от одного заказчика в один вуз и на одну образовательную программу». Еще одно изменение в алгоритме приема на целевое обучение заключается в том, что теперь договор с заказчиком подписывается после зачисления, а не перед подачей документов. Подробнее об изменениях в алгоритме поступления по целевой квоте рассказывали ранее в нашем материале.

Александр Чеповский также обращает внимание, что в этом году продолжает работать зачисление по приоритетам: «При подаче документов абитуриент должен указать по всем выбранным образовательным программам их приоритеты. Программа, которая интересует больше всего, обозначается первым приоритетом, следующая за ней по предпочтению — вторым и так далее». Разобраться с тем, как работает зачисление по приоритетам, поможет соответствующая статья.