Стартовал прием документов на программы бакалавриата и специалитета: шесть шагов к поступлению

Сегодня, 14 июня, начался прием документов в бакалавриат и специалитет Высшей школы экономики. В такой ответственный период для всех выпускников важно составить план действий и разобраться, какие особенности стоит учесть при подаче документов. Делимся пошаговой инструкцией для будущих вышкинцев.

Онлайн-подача документов является полноценной альтернативой очному приему и позволяет абитуриентам подать документы дистанционно, не приезжая в университет. Такой способ будет наиболее актуален для тех абитуриентов, кто рассматривает несколько кампусов для поступления. Московский, санкт-петербургский, нижегородский и пермский кампусы считаются одним университетом, поэтому и работает единая Приемная комиссия. Шаг 6 — подать оригинал аттестата и ждать результатов зачисления Основной прием документов закончится 25 июля, а уже 27 июля будут опубликованы конкурсные списки поступающих в разделе «Абитуриентам бакалавриата» на сайте НИУ ВШЭ. Для зачисления в вуз обязательно необходимо предоставить оригинал документа об образовании или поставить электронную отметку о предоставлении оригинала документа об образовании в суперсервисе портала госуслуг. Обратите внимание, что прием оригиналов от поступающих без вступительных испытаний и по квотам завершается 28 июля в 12:00 по московскому времени, а от остальных поступающих на основные бюджетные места — 3 августа. Сведения о зачисленных лицах будут публиковаться на официальных сайтах Приемной комиссии каждого кампуса: поступающие БВИ и по квотам — 30 июля; на основные бюджетные места — до 9 августа; на платные места — с 16 по 31 августа по мере заключения договоров; на очно-заочные программы бакалавриата в нижегородском и пермском кампусах — с 21 по 31 августа; на очно-заочную программу бакалавриата «Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса» (г. Москва) — с 21 августа по 31 октября.

