Проект «Презентация российских университетов в Китае» успешно завершен

Проект «Презентация российский университетов в Китае» включал ряд мероприятий в течение 2023-2024 учебного года. Всего в них приняли участие 43 университета России и более 3 500 китайских школьников.

Из наиболее заметных стала передвижная выставка по городам Китая, которая проходила в марте 2024 года. Представители 16 российских университетов совершили тур по шести китайских городам, таким как: Пекин, Хэби, Синьян, Сиань, Янлин и Чунцин.

Более 6 000 школьников посетили выставку и познакомились с российскими университетами, а также более 100 представителей образовательных организаций Китая обсудили возможные направления сотрудничества с российскими университетами.

— Основная цель нашего проекта — установление прямых связей между российскими высшими учебными заведениями и образовательными организациями Китая, а также содействие продвижению российских университетов в китайских школах, где изучается русский язык. В этом году благодаря предварительным встречам на передвижной выставке, онлайн-презентациям и активной деятельности представительств университетов Новосибирской области и Удмуртской Республики в Китае, состоялось более 15 визитов российских делегаций в Китай и китайских делегаций в Россию. Также было подано пять заявок на создание совместных образовательных программ и принято решение об открытии одного русского центра в Китае, — комментирует итоги реализации проекта Евгений Сагайдак, начальник Управления экспорта образования НГУ.

Организаторами проекта выступили:

Российский культурный центр в Пекине (Представительство Россотрудничества в Китае).

Ассоциация довузовских образовательных учреждений России и Китая,

Представительства университетов Новосибирской области и Удмуртской Республики в Китае,

Новосибирский государственный университет,

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова,

Новосибирский межвузовский центр международного образования NICE.

Активными участниками онлайн-презентаций стали ведущие вузы Новосибирской области, такие как НГУ, НГПУ, СибГУТИ, НГУЭиУ и другие.

В следующем году планируется продолжить реализацию данного проекта в Китае, а также организовать подобные мероприятия в Перу, Бразилии, Индии и странах Западной Африки.

Благодарим всех, кто внёс свой вклад в успешную реализацию проекта!

