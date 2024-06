Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга

Source: MIL-OSI Russian Language News

В границы морского порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области, войдут дополнительные земельные участки и участки акватории. Распоряжение об этом подписано.

На обновлённой территории порта будут построены объекты инфраструктуры для обеспечения деятельности универсального морского терминала мощностью 13 млн т грузов в год.

Также на обновлённой территории планируется построить дополнительную якорную стоянку, что позволит увеличить возможности по обслуживанию судов и повысить безопасность судоходства.

Решение будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей.

