Правительство профинансирует региональные проекты развития городского электрического транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News
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Ряд регионов получит федеральное финансирование на реализацию проектов развития городского электрического транспорта. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 4,8 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Федеральные средства необходимы для продолжения и завершения ранее начатых проектов строительства трамвайных линий и запуска на маршруты электробусов.
Так, в Ростовскую область будет направлен почти 1 млрд рублей на продолжение модернизации и строительства инфраструктуры для трамвайных маршрутов – путей, тяговых подстанций и электродепо.
Властям Нижегородской области перераспределение федеральных средств позволит завершить проект по приобретению электробусов. Всего в 2024 году планируется закупить 30 машин. На это будет выделено около 700 млн рублей.
Решение позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей этих территорий. На сегодняшний день в стране запущена программа субсидирования проектов развития городского электротранспорта. Помимо Ростовской и Нижегородской областей в ней принимают участие Красноярский, Краснодарский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области.
Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Документ будет опубликован.
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