Политех на межрегиональной конференции в Самаре

В начале июня в Самаре обсудили международный вектор развития российских университетов. Мероприятие проходило очно и онлайн, в нём участвовало более 600 представителей вузов и научных организаций из 78 субъектов Российской Федерации, а также Киргизской Республики, Республики Таджикистан и др.

На открытии межрегиональной научно-практической конференции «Международная деятельность образовательных и научных организаций Российской Федерации: лучшие практики и модели региональных стратегий» выступил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Константин Ильич сообщил, что в российских вузах в настоящее время учится более 355 тысяч иностранцев. Больше всего студентов приезжает из стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Китая, Индии и Вьетнама. В тоже время Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача увеличить количество иностранных студентов до 500 тысяч к 2030 году.

Важно, чтобы люди получали в России качественное образование и были трудоустроены в своих странах , — отметил Константин Могилевский.

Со стороны Политеха в мероприятии принял участие руководитель проектного офиса консорциума «Российско-Африканский сетевой университет» Максим Залывский. Он выступил с докладом в первой панельной дискуссии «Международное измерение региональных стратегий развития: роль и место университетов».

Максим Залывский отметил важную роль международного измерения в деятельности вузов, необходимость оптимизации модели сотрудничества между университетами (в частности, международными подразделениями вузов) и региональными органами власти для достижения общих целей развития, привёл примеры успешного сотрудничества между Политехом и университетами, странами из других регионов, в том числе из Африки и СНГ.

Нельзя не отметить тот важный вклад, который иностранные студенты вносят в экономику и культуру разных регионов РФ. Привлечение к учёбе в России и интеграция, активное вовлечение иностранных студентов и преподавателей в социально-экономические отношения, в предпринимательство внутри регионов страны являются, в том числе, настоящими драйверами экономического развития регионов, улучшают их инвестиционную и социальную привлекательность. Вместе с тем мы должны сейчас внедрять новые проверенные механизмы и формы международного сотрудничества, взаимно делиться с коллегами-международниками из других российских вузов не только успешными, но и негативными примерами, опытом построения взаимодействия с тем или иным иностранным партнёром, вузом, страной, рекрутинговой организацией в рамках ведения вузовской международной деятельности. Мы должны обеспечить существенный приток иностранных студентов в наши вузы в ближайшие шесть лет, при этом улучшая качество российского образования, усиливая его международные позиции на рынке , — резюмировал Максим Залывский.

