Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Агентство Times Higher Education (THE) опубликовало результаты международного рейтинга TНE University Impact Rankings 2024. Он оценивает вклад мировых университетов в достижение глобальных целей устойчивого развития (ЦУР), определённых ООН. Политех занял в рейтинге первое место среди российских университетов, а в общем зачёте мировых вузов вошёл в 201–300 группу мест. Всего в этом году в рейтинге представлены 2152 университета из 125 стран, в том числе 79 российских.

Рейтинг THE отражает влияние университетов на образование, социальное равенство и защиту окружающей среды. THE Impact Ranking оценивает показатели университетов мира по четырём параметрам (исследование, управление, сотрудничество и обучение) и измеряет их деятельность в соответствии с 17 целями устойчивого развития ООН.

СПбПУ не ограничивается рамками образования и науки, но также активно участвует в решении актуальных региональных и мировых проблем. Университет берёт на себя ответственность за использование своего потенциала на благо общества. Учёные Политеха занимаются разработкой технологий, которые улучшают качество жизни и оказывают влияние на общество в целом , — отмечает ректор СПБПУ Андрей Рудской.

Политех особенно отличился в ЦУР «Индустриализация, инновации и инфраструктура», поднявшись с 88 на 86 место в мировом списке. В России по этому направлению Политех занимает второе место. Ещё одним успешным направлением стало «Сохранение экосистем суши», где СПбПУ вошёл в 101–200 группу мест в мировом списке и занял второе место среди вузов РФ. Первое место в РФ Политех занимает по направлению «Ответственное производство и потребление», в мире — 201–300 группа мест. Также за СПбПУ первенство в области «Чистая вода и санитария».

Петербургский Политех оказывает значительное влияние на экономическое развитие региона и страны в целом. Разработки учёных Политеха находят практическое применение, способствуя повышению эффективности производства и улучшению качества жизни людей. Так, в рамках программы «Приоритет-2030» наши команды разрабатывают инструменты для перехода на отечественные парогазовые технологии, создают инструменты опреснения и очистки воды. Например, политехники разработали модель многотопливной генерационной установки, которая использует коммунальные отходы в качестве дополнительного источника энергии. Эти инновационные разработки позволяют обеспечивать устойчивое развитие экономики, снижать нагрузку на окружающую среду и повышать энергетическую безопасность страны , — комментирует и.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI