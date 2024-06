Подведены итоги Первенства НГУ по стрельбе

Source: MIL-OSI Russian Language News

В течении целого месяца в тире НГУ проходили военно-патриотические соревнования по пулевой стрельбе среди студентов академических групп 1-3 курсов, в которых приняли участие почти 2,5 тысячи человек. Это мероприятие входит в программу Спортивного Фестиваля Дружбы «Вместе мы сила!», который получил поддержку Общероссийского «Движения Первых» в конкурсе проектных активностей, направленных на организацию досуга, воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи.

Соревнования были лично-командные, отдельно среди юношей и девушек в двух категориях: студенты 1 курса и студенты 2-3 курсов. Стрельба велась из пневматической винтовки (ВП) из положения сидя, с опорой локтями на стол, дистанция 10 м по мишени № 6. Выстрелов — 3 пробных, 5 зачетных. Многие студенты впервые взяли в руки оружие и результаты были самые разнообразные – от 45 баллов до 0, когда провалились все попытки попасть в мишень. Но ведь главное – это участие и возможность попробовать себя в таком виде спорта.

Призерами среди первокурсников стали:

1 место — Диана Бикбулатова (СУНЦ) и Степан Злобин (ФИТ)

2 место — Анна Потапова (ГГФ) и Роман Тихонов (ФИТ)

3 место — Екатерина Байдосова (ФЕН) и Андрей Герасименко (ГИ)

Среди студентов 2-3 курсов лидировали:

1 место – Мария Васько (ММФ) и Юрий Николаев (ФФ), выбившие по 45 очков из 50!

2 место – Ангелина Грищенко (ИИР) и Алексей Дьяченко (ИФП)

3 место разделили: Олеся Сургина (ГГФ) и Софья Темирбулатова (ГИ), Павел Урдин (ФИТ) и Дмитрий Федотов (ИИР).

Командный зачет подводился только среди первокурсников по 8 лучшим результатам и шел в копилку Спартакиады Первокурсников НГУ.

Первыми стали студенты Гуманитарного института с результатом 289 баллов, учащиеся СУНЦ отстали от них всего на 3 балла и заняли второе место, а на третье претендовали сразу два факультета: информационных технологий и физический, набравшие по 281 баллу, но в этом случае преимущество дается по лучшему личному результату, и выиграл ФИТ.

Поздравляем призеров и благодарим всех участников и организаторов соревнований — преподавателей кафедры физвоспитания и главного судью Николая Быкова.

Мероприятие проходило при поддержке #ДвиженияПервых

#ГрантыПервых

