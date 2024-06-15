Новосибирская область вошла в ТОП-3 по числу дипломантов седьмого сезона «Я – профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Подведены итоги седьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Дипломантами VII сезона олимпиады стали 3 872 участника, из них 130 являются студентами университетов Новосибирской области. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В седьмом сезоне олимпиада «Я – профессионал» прошла по 73 направлениям: от робототехники до стратегического управления проектами, от креативных индустрий до фотоники. Среди 32 тысяч участников, допущенных к заключительному этапу, лучшие из лучших смогли добиться значительных результатов: было получено 3 872 статуса дипломанта, из них 1 271 победитель, 2 037 призера, а также завоеваны 143 золотые, 179 серебряных и 242 бронзовые медали.

— Список направлений Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – ежегодно пополняется предметными областями, которые одновременно актуальны для российской экономики и соответствуют интересам мотивированной молодежи. Студенты Новосибирской области особенно активно проявили себя в дисциплинах «Биоинженерия и биоинформатика» (16 дипломантов), «Биотехнологии» (15), «Физика» (6). Поздравляю участников олимпиады с высокими результатами, — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Олимпиада реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями России. Дипломанты VII сезона представляют 376 университетов и филиалов, среди них и учебные заведения Новосибирской области.

— Ежегодно все больше активных молодых людей и вузов из разных регионов России вовлекаются в экосистему «Я – профессионал», вносят вклад в укрепление кадрового суверенитета страны и становятся частью большого профессионального сообщества, которое объединяет лучшие университеты, активную молодежь и ведущих работодателей. Студенты Новосибирской области ежегодно доказывают свою готовность к работе над укреплением экономики России. В VII сезоне среди вузов и филиалов региона по числу дипломантов лидируют Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (81 диплом), Новосибирский государственный технический университет (17), Новосибирский государственный педагогический университет (11). Уверена, в следующем году еще больше студентов региона смогут проявить себя и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, — рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

По окончании сезона студенты смогут воспользоваться карьерными возможностями: дипломанты и участники заключительного этапа с ненулевым результатом получат доступ к карьерному порталу олимпиады, где представлены вакансии, стажировки и практики от индустриальных лидеров — партнеров проекта: ПАО «Сбербанк», ПАО «ГМК «Норильский никель», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Благотворительный фонд «Система», ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Возможности для профессионального роста предоставляет и традиционный технический партнер «Я — профессионал» — Яндекс.

Лучшие участники олимпиады, которые получили статус дипломанта, получат льготы при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы страны, пройти стажировки в крупнейших профильных компаниях, а для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

15-18 мая в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» в НГУ проходил Образовательный форум «Биотехнологии и технологии живых систем: “Большие вызовы” для страны и мира». В этом году форум собрал студентов из более 40 вузов, представляющих регионы по всей России.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект Министерства науки и высшего образования РФ – это масштабная площадка для проверки знаний и прикладных навыков студентов российских вузов, а также уникальная система карьерного сопровождения. Олимпиада реализуется с 2017 года и охватывает более 70 предметных областей: от авиастроения до искусственного интеллекта. Каждый год олимпиада прирастает актуальными направлениями с учетом запросов студентов и перспектив рынка труда. Задания для участников соответствуют принципу практико-ориентированности и разрабатываются совместно экспертами 35 ведущих российских вузов и представителями более чем 600 индустриальных партнеров олимпиады.

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