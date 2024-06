Марат Хуснуллин: Подведены итоги расчёта индекса «IQ городов» за 2023 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» подведены итоги расчёта индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год.

«В городах России всё чаще применяются цифровые технологии. О необходимости их использования в строительстве и жилищно-коммунальной сфере говорил Президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Умные технологии действительно помогают значительно сократить сроки и стоимость проектов, поэтому цифровой трансформации отрасли уделяем большое внимание. Ежегодно с 2020 года определяем индекс “IQ городов„. Оцениваем работу интеллектуальных систем тепло-, водо- и газоснабжения, датчиков контроля качества воздуха и других показателей. Все эти высокотехнологичные процессы направлены на создание эффективной системы управления городской инфраструктурой, а также комфортных и безопасных условий для жизни россиян. По итогам расчёта индекса, его среднее значение достигло 61 балла из 120 возможных, что на 11% выше, чем в 2022 году», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Индекс «IQ городов» оценивается в рамках проекта «Умный город» в четырёх категориях – крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры.

«Умный город – это концепция, направленная на повышение качества жизни наших граждан. Она затрагивает все аспекты городского развития – от транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы и экологии. Оценить уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений “Умного города„, а также выявить перспективные направления дальнейшего развития современных городов позволяет индекс IQ. В этом году он рассчитан для 235 городов. Лидерами в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Чернушинский городской округ. Отмечу, что по сравнению с базовым 2018 годом уровень цифровизации российских городов вырос на 55%», – рассказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Ведомственный проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Цель – повышение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни горожан. По итогам шести лет более 230 городов России стали участниками проекта, успешно внедрив современную цифровую инфраструктуру.

