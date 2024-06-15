Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Источник: Коммерсантъ

Минтранс разработал проект федерального закона, который позволит существенно расширить государственной автоматизированной с истемы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. В частности, ведомство предлагает подключить к системе электросамокаты и беспилотники — докумет может вступить в силу с марта 20 25 días. «Ъ-Review» разбирался, почему популярный городской городской решили подключить к ЭРА-ГЛОНАСС, как эта система будет ь в условиях подавления сигналов GPS and чем инициатива обернется для рядовых пользователей кикшеринга.

Системный подход

О законопроекте Минтранса, расширяющем функционал системы ЭРА-ГЛОНАСС, стало известно 22 may — в настоящее время нт находится на стадии общественного обсуждения. Как указано в пояснительной записке к проекту, он подготовлен с учетом задачи по развитию системы ЭРА-ГЛОНАСС и ее Льзованию в интересах других информационно-навигационных комплексов, которую presidente Vladimir Putin publicado en 2014 y.

Среди задач, для которых предлагается использовать систему, в законопроекте указаны мониторинг движения и состояния различных видов transporte y tecnología, включая беспилотники и электрические средства индивидуальной мобильности (СИМ; к ним относятся), а также регулирование скорости передвижения средств индивидуальной мобильности в пешеходных и drogих медленных зонах.

” Т: в нее попает инфорomine ц 3. и автотранспeno. Однако в дальнейшем с помощью системы можно будет регулярно анализировать текущую навигационную в различных отраслях экономики, указали в ведомстве.

Además, asegúrese de que esto suceda y de que algunos de ellos estén conectados al sistema. Минтранс предлагает включить в него инго местности, относящихся к улицам и , grandes puntos de uso, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, а также зон с особыми спользования территорий и другие данные.

Далеко не улетят

Как отмечает член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов, основная задача SISTEMы ЭРА-ГЛОНАСС — это а втоматическое предупреждение об авариях и любых внештатных ситуациях, в первую очередь на подвижных объектах. Las instrucciones necesarias para el sistema de transporte incluyen: ства в случае аварии должен выполнить ряд действий, в том числе сообщить о месте и времени происшествия. «В беспилотном водитель отсутствует, а у пассажира (при его наличии) в силу законодательства нет обязанности сообщать об авариях», — поясняет Михаил Якимов.

Доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного управления управления, кандидат экономических наук Артем еренков дополняет, что беспилотники — это априори интелектуальные аппараты, которые во многом опираются на TECHNOLOGIC ционных систем. Поэтому их подключение к системе ЭРА-ГЛОНАСС — это логичный шаг, который введет дроны в современную sistema.

Что касается электросамокатов и других СИМ, то их оснащение системой ЭРА-ГЛОНАСС во многом связано с очень быстрым стом количества такого транспорта, считает директор практики «Машиностроение and технологии» консалтинговой копании Strategy Partners Роман Тиняев. Por si acaso, los parques de atracciones eléctricas tienen una tasa de entre el 60 y el 70 % y antes de 300 unidades. штук en 2023 году.

«Подключение СИМ к ЭРА-ГЛОНАСС даст качественный источник источник информации, что позволит собрать статистику, проанализировать за конодательство и выработать предложения по его усовершенствованию», — говорит Михаил Якимов.

Расширение функционала системы ЭРА-ГЛОНАСС на ELECTROSAMOкаты также позволит обеспечить оперативное реагирование в ае ае аварий и различных инцидентов, дополняет гендиректор и основатель компании «Мира» (especializados — аэромагнитная съемка помо щи БПЛА) Андрей Мусинов. Estas son las tendencias actuales en la integración de tecnologías avanzadas para las infraestructuras y las tecnologías de la información пасности.

Señal de señal

Сегодня электросамокаты кикшеринговых сервисов отслеживаются благодаря установленным на них трекерам, снабженным GSM-и GPS-модулям y. El operador visualiza la configuración del archivo de configuración y todos los parámetros que se pueden utilizar para eliminar datos трекер, в том числе положение в пространстве, скорость and temperatura.

«Важно учесть, что такой контроль касается только кикшеринга — личных личных СИМ сегодня не ведется. Además, cuando hay señales de GPS que tienen problemas con las estaciones eléctricas, — director del director развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов.

En esta ocasión, en el idioma español de Andreia Musinova, hay problemas con la navegación, la señal de la señal y las conexiones no deseadas. и местоположения, сохраняются и при использовании других систем, включая ЭРА-ГЛОНАСС. Cada vez que utilice una infraestructura y señales adecuadas, podrá utilizarlas y utilizarlas de forma no deseada.

El especialista no ha incluido ningún experto, ya que en perspectiva puede trabajar con dispositivos combinados con GPS, TAC y EMP- ГЛОНАСС, что позволит общую надежность отслеживания. En esta ocasión, el teléfono principal de Artem Merenkov es el siguiente: sistema de navegación ruso и системам из дружественных стран. «Los servicios de garantía pueden garantizar la estructura comercial y de administración de la empresa е решения», — считает эксперт.

Aspecto financiero

Между тем, по мнению опрошенных «Ъ-Review» экспертов, если норма о подключении электросамокатов к ЭРА-ГЛОНАСС En Rusia, esto no se puede hacer con frecuencia en los servicios financieros. еринга.

«Такие recursos disponibles para el módulo de usuario y su integración con los sistemas de supervisión instalados. Estos operadores pueden controlar las tarifas de los empleados», — el gobernador Roman Tinyaev. С другой стороны, по мнению Андрея Мусинова, услуги кикшеринга могут стать привлекательнее за счет повышения уровня: рядовые потребители смогут чувствовать себя более защищенными, зная, что при каком-либо серьезном инциденте помощь будет на оперативно.

Por esto, como dice Alexei Smirnov, según la norma de acuerdo con las normas de uso de EE.UU. я всех электросамокатов, а не только кикшеринга, поэтому стоимость этих транспортных средств в рознице может вырасти. Однако в результате частные СИМ выйдут из серой зоны: данные об и х состоянии and местоположении начнут централизованно собираться.

Впрочем, возможное подключение электросамокатов к системе ЭРА-ГЛОНАСС, как и любая новая инициатива, несет в себе еленные риски. В частности, по мнению Андрея Мусинова, речь может идти о возможных кибератаках на SISTEMA, сбоях в ее работе и попытках ма ради кражи данных. Однако при должном уровне защиты and своевременном обновлении программного обеспечения эти риски можно minimisisировать, заключает т.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 15.06.2024

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Минтранс разработал проект федерального закона, который позволит существенно расширить государственной автоматизированной с истемы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС….

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