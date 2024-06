Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

15 июня исполняется 140 лет со дня основания музея.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательным событием – 140-летним юбилеем.

В богатейших фондах уникального Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника – выдающиеся шедевры деревянного и каменного зодчества, тысячи редких экспонатов, бесценных артефактов, образцы народного и художественного творчества, предметы ювелирного, декоративно-прикладного искусства.

На протяжении десятилетий один из старейших музеев России динамично развивается, бережно хранит и приумножает традиции, заложенные многими поколениями сотрудников. Сегодня это крупный научно-просветительский центр. Здесь ведётся масштабная исследовательская, археологическая и реставрационная работа. Расширяются выставочные пространства, открываются новые экспозиции. Реализуются образовательные программы, проводятся конференции и семинары, которые пользуются неизменным вниманием жителей и гостей области, привлекают многочисленных туристов.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность высокопрофессиональному коллективу учреждения за подвижнический труд, энтузиазм, преданность своему призванию. Благодаря вам посещение музея становится особенным и незабываемым событием для детей и взрослых, вызывает чувство гордости за свою страну и уважение к её истории.

Желаю вам дальнейших успехов и интересных проектов.

М.Мишустин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI