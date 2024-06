Дом Брюллова обретёт первоначальный облик благодаря усилиям учёных из СПбГАСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Алексей Харитонов демонстрирует работу электронного микроскопа

В лаборатории кафедры технологии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ завершились исследования образцов штукатурных растворов и других отделочных материалов дома архитектора Александра Брюллова.

Дом архитектора А. П. Брюллова – исторический особняк на Васильевском острове Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Кадетская линия, 21. Построен в 1784 г., в 1845 г. перестроен по собственному проекту владельца – архитектора Александра Брюллова. С 1907 по 1918 г. дом принадлежал зодчему Павлу Сюзору, создавшему здесь Музей старого Петербурга, коллекции которого стали основой музея истории города. В августе 2023 г. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал проект реставрации, ремонта и приспособления здания для современного использования, в октябре выдал разрешение на проведение работ. Учёные СПбГАСУ определили состав известково-гипсовых растворов, которыми были оштукатурены фасады здания. Выяснили, каким образом поверхности подготавливались под окраску и из чего состояли исторические лакокрасочные слои. Кроме того, исследователям удалось подобрать оттенки, максимально приближённые к цветам оригинальной краски фасадов.

«На основании полученных данных главный архитектор проекта сможет выбрать материалы, соответствующие по составу и свойствам оригинальным историческим. В случае, если таких материалов не существует, сформулирует техническое задание по их созданию. Кроме того, наши данные позволят обоснованно выбрать технологии консервации», – сообщил Алексей Харитонов, профессор кафедры строительных материалов и метрологии СПбГАСУ.

Образцы предоставил из своей коллекции Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга в рамках соглашения, подписанного в декабре 2023 г. между СПбГАСУ и КГИОП. Университет сотрудничает с комитетом в течение многих лет. Предоставленные образцы ценны своим историзмом. Прилагаемый к ним акт составлен 9 апреля 1947 г., что повышает шансы не перепутать оригинальные слои с «новоделом».

В апреле 2024 г. стороны подписали ещё одно соглашение, согласно которому в СПбГАСУ создаётся корпоративная кафедра КГИОП, ориентированная на координацию большого объёма работ в образовательной и научной сферах.

Среди направлений работы кафедры – подготовка квалифицированных кадров, владеющих компетенциями для деятельности по реставрации объектов культурного наследия; содействие в разработке новых образовательных программ всех уровней и видов в соответствии с требованиями регионального отраслевого рынка труда и современным уровнем задач в области реставрации объектов культурного наследия; обеспечение интеграции образования, науки и производства как важнейшего условия повышения качества подготовки кадров с высшим образованием.

Следующий объект исследований учёных СПбГАСУ – дом Юсупова на Невском проспекте, 86.

