Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании коллегии Министерства науки и высшего образования России. На нём подвели итоги деятельности ведомства за 2023 год и обозначили задачи на 2024 год. С основным докладом выступил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании коллегии Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании коллегии Министерства науки и высшего образования России. Слева – Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании коллегии Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании коллегии Министерства науки и высшего образования России Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании коллегии Министерства науки и высшего образования России

В заседании приняли участие помощник Президента России Андрей Фурсенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, губернатор Новосибирской области, председатель рабочей группы Государственного совета по направлению «Образование и наука» Андрей Травников, председатель Общественного совета при Минобрнауки Александр Чубарьян и другие члены коллегии.

Вице-премьер отметил, что руководством страны принят ряд решений, согласно которым наука и образование становятся одними из ключевых факторов обеспечения независимости и безопасности государства.

«Технологическое лидерство – национальная цель, поставленная Президентом, и одно из приоритетных направлений развития нашей страны. Для её достижения уровень общих затрат на науку должен составить не менее 2% ВВП к 2030 году. Также важно мотивировать бизнес активнее инвестировать в науку. К 2035 году объём его вложений должен сравняться с бюджетным. Об этом вчера глава государства говорил на Совете по науке и образованию в Дубне», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что на заседании совета Президент поддержал проекты перечней приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоёмких технологий – 7 приоритетных направлений НТР и 28 наукоёмких технологий. Все они разработаны при ведущей роли Минобрнауки. Вскоре министерству предстоит провести работу по актуализации государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ГП НТР) в соответствии с этими приоритетами и со Стратегией научно-технологического развития в целом.

Кроме того, стартовала работа по разработке нацпроектов технологического лидерства, определённых новым майским указом Президента. Для реализации единого подхода к их разработке Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил стандарт, который предполагает наличие в составе таких нацпроектов отдельных федпроектов по кадровому и научному обеспечению.

Современную образовательную и исследовательскую деятельность вузов невозможно сегодня представить без соответствующей инфраструктуры. Для этого по поручению главы государства к 2030 году будет создано не менее 25 кампусов, к 2036-му – не менее 40. Наряду с масштабной программой капремонта вузов это обеспечит беспрецедентные инфраструктурные изменения в системе высшего образования.

Все обозначенные инициативы реализуются в регионах, поэтому для эффективного решения задач на местах Правительство запустило процесс определения заместителей высших должностных лиц субъектов, ответственных за научно-технологическое развитие. Они определены в 80 регионах и будут агрегировать потребности реального сектора экономики и отвечать за формирование и реализацию региональных программ научно-технологического развития.

Заместитель Председателя Правительства напомнил, что нацпроект «Наука и университеты», заканчивающийся в этом году, создал необходимые заделы для развития интеллектуального потенциала страны, технологий и инноваций.

«Отдельно хочу отметить успешный опыт команды Минобрнауки России, которая обеспечила 100-процентное достижение результатов нацпроекта. Часть мероприятий будет продолжена и войдёт в национальный проект “Молодёжь и дети”, чтобы обеспечить поддержку молодых и перспективных исследователей в рамках реализуемого Десятилетия науки и технологий», – сказал вице-премьер.

Реализация ключевых задач невозможна без создания среды удобных и современных цифровых сервисов. Новое качество управления призваны обеспечить сервисы доменов «Наука и инновации» и «Образование» на платформе «ГосТех». Дмитрий Чернышенко призвал как можно быстрее завершить работу над доменом – это позволит обеспечить прослеживаемость и повысить эффективность расходования средств на науку. Также через неделю стартует приёмная кампания с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Вице-премьер попросил обеспечить её проведение без сбоев и на высоком уровне.

В завершение он поблагодарил коллег из Минобрнауки за их труд в деле сохранения и развития науки и образования и пожелал дальнейшей плодотворной работы.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в своём докладе подчеркнул, что последние несколько лет идёт кардинальное обновление системы управления в области науки и технологий, а также в сфере высшего образования. Ключевым документом, который обеспечивает единство подходов в управлении, является ГП НТР. Благодаря программе выстраивается общая логика принятия решений и концентрируются ресурсы на приоритетных направлениях. По поручению Президента с 2022 года в ней консолидированы бюджетные средства на научные исследования и разработки, определён переход на проектные принципы управления и расширен состав инструментов реализации государственной политики.

«Наша государственная программа научно-технологического развития самая крупная по числу участников и структурных элементов и третья по объёму финансовых ресурсов. В 2023 году общий объём её финансирования превысил 1,3 трлн рублей», – сказал министр.

Валерий Фальков отметил, что в прошлом году по основным и аналитическим показателям плановые значения государственной программы достигнуты на 99% – это на 11% больше по сравнению с 2022 годом.

Говоря о реализации нацпроекта «Наука и университеты», Валерий Фальков отметил, что в этом году министерству предстоит дать оценку инструментам, которые были положены в нацпроект, и включить лучшие из них в программу научно-технологического развития России на ближайшие шесть лет.

Ряд программ, реализуемых Минобрнауки, претерпит качественные изменения. В частности, это касается госпрограммы «Приоритет-2030». Она будет трансформирована с учётом поручений Президента России на Совете по науке и образованию в Дубне – речь идёт об определении новых направлений с учётом приоритетов научно-технологического развития, наукоёмких технологий и новых национальных проектов технологического лидерства.

Запланировано обновление условий отбора вузов в рамках федпроекта по созданию сети кампусов – с этого года при создании кампусов большее внимание будет уделяться смысловому наполнению кампусов, их финансово-экономической модели и в целом эффективному управлению инфраструктурой.

«Обязательства, которые были взяты по сдаче кампусов в субъектах, выдерживаются. Нами выстроена жёсткая система мониторинга, включающая в себя непосредственно строительство и содержательное наполнение студгородков», – подчеркнул он.

Продолжится развитие сети передовых инженерных школ, число которых до 2030 года по поручению Президента будет увеличено до 100. При этом крайне важно сохранять высокий уровень показателей проекта – передовые инженерные школы, с одной стороны, должны быть точками опережающего роста и трансформации высшего образования, а с другой стороны – точками реальной помощи промышленности.

Говоря о работе в 2024 году, Валерий Фальков отметил, что продолжается работа по обновлению системы высшего образования – этот год является ключевым с части нормативной работы и принятия решений о темпах масштабирования наработок, накопленных в 2023-м.

Совместно с Российской академией наук предстоит завершить работу над новой системой оценки научной результативности. Ещё одна серьёзная задача – финансовое планирование и чёткое распределение по годам в разрезе бюджетного и внебюджетного финансирования программ до 2030 года. Важнейшей задачей является внедрение принципиально новой системы оплаты труда: с 2021 года проводится пилотный проект с участием 125 вузов, в ходе реализации которого были выработаны соответствующие предложения.

Андрей Фурсенко в своём выступлении ещё раз обратил внимание собравшихся на вопрос, поднятый Президентом России Владимиром Путиным на Совете по науке и образованию, который касался консолидации различных инструментов.

«Это очень важный вопрос, потому что консолидация различных инструментов позволит нам работать в едином строю», – сказал Андрей Фурсенко.

Геннадий Красников отметил, что значимость науки для страны растёт. «Я хотел бы также подчеркнуть, что сегодня складываются очень хорошие взаимоотношения между Минобрнауки и Российской академией наук. Перед нами сегодня стоят большие задачи, есть большие планы, и только вместе мы можем достигнуть соответствующих решений», – сказал он.

Лилия Гумерова поблагодарила команду Минобрнауки России и лично министра за эффективное взаимодействие.

«По целому ряду позиций у нас есть хорошие наработки, в том числе многие инициативы уже узаконены. Ещё раз благодарим и готовы продолжать нашу совместную работу», – добавила она.

Сергей Кабышев обратил внимание на заслуги министерства в части организации масштабной работы по донастройке системы высшего образования в соответствии с суверенными стратегическими национальными приоритетами.

Завершая заседание, Валерий Фальков подчеркнул, что в своей деятельности Минобрнауки руководствуется основополагающим тезисом – ответственность за результат. Он же будет положен в основу при обновлении разного рода инструментов развития высшего образования и науки для достижения национальных целей, поставленных Президентом России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI