Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Красноярский край, в ходе которой обсудил с руководителем региона Михаилом Котюковым реализацию нацпроекта «Экология» и ситуацию с лесными пожарами.

Встреча Дмитрия Патрушева с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым Дмитрий Патрушев совместно с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым ознакомились с проектом создания студенческого городка в Сибирском федеральном университете Предыдущая новость Следующая новость Встреча Дмитрия Патрушева с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Красноярский край входит в число крупнейших субъектов страны и передовых экономических центров Сибири. Регион обладает большими запасами природных ресурсов – это нефть, уголь, золото, а также другие металлы и руды, богатый лесной фонд, крупнейшие водные артерии и сельхозземли. Всё это создаёт базу для развития добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других направлений. Также регион имеет большой потенциал для развития транспорта и туризма.

Заместитель Председателя Правительства сообщил, что в Красноярском крае реализуются различные федеральные инструменты поддержки экономики. Это повышает актуальность вопросов охраны окружающей среды. Субъект уже участвует в федпроектах «Сохранение лесов» и «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология». В новом нацпроекте количество направлений должно увеличиться.

Стороны также обсудили ситуацию с лесными пожарами. На данный момент обстановка в регионе спокойная. По словам вице-премьера, необходимо контролировать своевременность реализации мероприятий, направленных на минимизацию возможного ущерба.

Кроме того, в ходе поездки в регион Дмитрий Патрушев совместно с главой края Михаилом Котюковым ознакомился с проектом создания студенческого городка в Сибирском федеральном университете. Здесь предлагается объединить возможности четырёх вузов, без их юридической интеграции, – Сибирского федерального, педагогического, медицинского, аграрного университетов, а также Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН для создания единого образовательного и исследовательского пространства. При этом программы обучения должны будут формироваться под решение конкретных задач отраслей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI