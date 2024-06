Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в рамках рабочей поездки посетил промышленные предприятия Липецкой области, а также встретился с губернатором региона Игорем Артамоновым.

Денис Мантуров с рабочей поездкой посетил промышленные предприятия Липецкой области

Денис Мантуров посетил ОЭЗ «Липецк», где ознакомился с ходом строительства индустриального парка общей площадью более 42,5 тыс. кв. м. Проект даст возможность промышленным предприятиям воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, а также предоставит им доступ к инфраструктуре, в частности к железнодорожным путям. Планируемый срок сдачи проекта – IV квартал 2025 года. Первый планируемый резидент индустриального парка – компания «РТ-Станкоинструмент». Соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом было подписано между регионом и компанией на ПМЭФ-2024. Проект подразумевает строительство завода по производству шлифовальных станков. Производство этой востребованной продукции планируется наращивать в рамках нового национального проекта «Средства производства и автоматизации».

Затем первый вице-премьер посетил предприятие «Гермес-Липецк» – производителя паровых водогрейных и паровых котлов. Сегодня уровень локализации производства составляет 100%. Предприятие ведёт активную работу по привлечению молодых специалистов на производственную площадку, сотрудничая с колледжами Липецкой области. У студентов есть возможность совмещать работу с учёбой. Также предприятием организован первый ежегодный «Кубок сварки Гермес», который даёт возможность участникам подтвердить высокий уровень своей квалификации.

Также Денис Мантуров посетил третью площадку ОЭЗ «Липецк» (бывший Липецкий тракторный завод), где осмотрел новый участок, на котором планируется создание производства сельскохозяйственных машин и прицепов.

«Есть перспективы дальнейшего расширения ОЭЗ на территорию бывшего Липецкого тракторного завода. Предприятие, к сожалению, пережило тяжёлый этап, но сейчас мы с вами договорились окончательно о том, как будет развиваться эта территория почти в 50 га. Якорный инвестор и бенефициар этой площадки – “Трансмашхолдинг„. И мы сегодня увидели, как идёт интенсивное восстановление производственной площадки. Конечно же, хотелось бы видеть и здесь активное использование механизма развития индустриальных парков. И мы с вами уже говорили сегодня о том, что нужно активнее пользоваться этим инструментарием, в том числе компенсацией затрат по созданию всей инфраструктуры для инвесторов, заинтересованных приходить на подготовленную площадку. Рассчитываем на то, что эта концепция даст свой результат в ближайшее время и мы с вами будем свидетелями открытия новых производств», – сказал Денис Мантуров.

Кроме того, Денис Мантуров осмотрел цеха одного из оборонных предприятий Липецкой области, где производятся модернизированные самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300В4. Линейку продукции завода составляют пять типов модернизированных самоходных гусеничных шасси и запасные части к ним.

В завершение рабочей поездки Денис Мантуров обсудил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым вопросы развития промышленности области, работу региона в части импортозамещения и обеспечения современных производств высококвалифицированными кадрами.

«Мы с Вами сегодня имели возможность ознакомиться с результатами работы особой экономической зоны. Результаты положительные. Концепция по привлечению иностранных инвестиций и размещению там иностранных предприятий реализуется. Компании в большинстве своём продолжают работу, а в тех случаях, где ими было принято решение о выходе из проекта, российские инвесторы оперативно перехватили инициативу», – отметил Денис Мантуров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI