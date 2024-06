Дайджест #ГУУговорит: Изоляция? Нет, не слышали

Source: MIL-OSI Russian Language News

Закончилась праздничная неделя Дня России, на которой Запад ввёл очередные санкции, а Московская биржа прекратила торги долларом и евро. Эксперты ГУУ активно обсуждали это событие, их комментарии широко разошлись по различным изданиям. Среди других тем: отказ Саудовской Аравии продлевать контракт с США, ГОСТы на маркетплейсах, стоимость сушки промокшего автомобиля, подключение электросамокатов к системе ГЛОНАСС, налоговые вычеты по ипотеке, реклама в Телеграм-каналах, а также возможное возвращение Coca-Cola на отечественный рынок.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор познакомила со льготами для пенсионеров, доступными в 2024 году. Эксперт обратила внимание, что региональные льготы пенсионерам могут быть продиктованы экономическими особенностями региона, такими как высокий прожиточный уровень, или климатическими условиями: например, пенсионерам районов Крайнего Севера и приравненных к ним областей, дополнительно один раз в год оплачивается проезд к местам отдыха. Эта же информация хорошо структурирована в статье на канале ГУУ в «Дзен».

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова рассказала о социальных работниках в России и мире. «Если спросить людей, как вы себе представляете социального работника, то большинство ответят, что это женщина средних лет, несущая кому-то сумки. И только в последнее время представление о социальной работе изменилось в связи с появлением и распространением волонтерства», — отметила эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков обозначил роль импортозамещения и инвестиций в российской экономике. «Понятно, что Макдональдс, Кока-Кола и другие вещи пищевой направленности не так сложно заменить. Но в РФ также появляются отечественные системы электроники для автомобилей, блоки антиблокировочных систем и другие электротехнические вещи», — сказал экономист.

— Ещё Максим Чирков высказал мнение о сохранении ключевой ставки ЦБ. «Многие ожидали повышения ставки до запредельного уровня, для Россия и ее финансовой системы очень высокие ставки вредны. Попытка сохранить ставку на уровне 16% – это грамотное решения, чтобы исключить лишние экономические расходы на банковский сектор, например, на субсидирование», — отметил эксперт.

— Также Максим Чирков заявил, что экономика РФ не изолирована. «Мы сотрудничаем со многими странами, даже недружественными, потому что есть темы, в которых мы не можем отказаться от этого процесса. Например, с США и ЕС мы должны сотрудничать в отрасли цветной и черной металлургии, чтобы все стороны могли иметь доступ к производству автомобилей, авиалайнеров и иной техники», — отметил специалист.

— Кроме того Максим Чирков рассказал о санкциях против третьих стран. «Действие антироссийских санкций уже показывает слабость западных экономик. Развивающиеся страны и страны БРИКС в разы обгоняют западные экономики по темпам экономического роста, которые вводят против них санкции», – утверждает экономист.

— Помимо этого Максим Чирков прокомментировал прекращение торгов западной валютой на Московской бирже. «Санкции — это, конечно, неприятно, но ничего критичного для российских граждан, российских компаний и российской экономики они не несут. Следствием санкций стал отказ Московской биржи от торгов долларами и евро, соответственно, несколько упадёт в целом объём торгов», – говорит Максим Чирков.

— И напоследок Максим Чирков оценил попытку Coca-Cola вернуться на российский рынок. «В магазинах присутствуют похожие товары, и поэтому для Coca-Cola вернуться на российский рынок может быть сложнее, чем изначально было заходить. Потребители привыкли покупать продукт такого же качества, но менее дорогой», — объяснил эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина объяснила ограничение Турции на импорт российского зерна. «Скорее всего, в решении присутствует не столько ориентация на защиту собственных производителей, так как, например, в 2022 году Турция нарастила объемы импорта на 10% под эгидой зерновой сделки, а давление западных стран», — считает эксперт.

— В соответствии с текущей во всех смыслах этого слова обстановкой в Москве, Галина Сорокина рассказала, сколько стоит восстановить автомобиль после затопления. «Первая ситуация – забыл закрыть окно и салон немного промок. Сушка салона обойдется от 2 000 рублей до 50 000 рублей, но без замены деталей, причем стоимость работ не зависит от цены и марки автомобиля, а зависит от объема работ», – начинает приводить примеры экономист.

— Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова дала прогноз цен на овощи и фрукты в июне. «В целом, в июне можно ожидать некоторого снижения цен на сезонные овощи и рост стоимости импортных фруктов и овощей. Однако резкого падения или взлета цен не предвидится», – полагает эксперт.

— Также Валерия Иванова рассказала о планах введения ГОСТов для маркетплейсов. «Новые ГОСТы для маркетплейсов в России включат требования к работе торговых онлайн-платформ с пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и поставщиками. Они должны улучшить качество работы маркетплейсов, уменьшить конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество работы с потребителями», – отмечает экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева прокомментировала предложение Госдумы ограничить норму прибыли девелоперов. Эксперт считает, что в этом случае застройщики будут сворачивать некоторые проекты, что приведёт к снижению предложения жилья, а уже построенное может подняться в цене.

— Также Наталья Казанцева обсудила законопроект об освоении частных земельных участков. Учитывая, что неосвоенных участков по подсчётам экспертов около 10% от 12,5 миллиона в СНТ и более 500 тысяч занятых огородами, цифра получается значительная. Поэтому пришло время обратить на них внимание и по аналогии с землями сельскохозяйственного назначения навести порядок в этой сфере, считает Наталья Казанцева.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков прокомментировал проект Минтранса о подключении беспилотников и самокатов к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Эксперт говорит, что беспилотники — это априори интеллектуальные аппараты, которые во многом опираются на технологии геоинформационных систем. Поэтому их подключение к системе ЭРА-ГЛОНАСС — это логичный шаг, который введет дроны в современную транспортную систему.

— Также Артём Меренков прокомментировал 40% увеличение пошлин Турции на китайские автомобили. Он говорит, что это общемировой тренд и Турция таким образом пытается стимулировать локализацию производства на своей территории, что будет выгодно и ей, и Китаю.

— Помимо этого Артём Меренков обсудил тему планируемого повышения утилизационного сбора. «Необходимо понимать, что все платят утильсбор, разница в том, что отечественным промышленникам данная выплата компенсируется. То есть фактически это понятный метод регулирования давления на отечественных производителей», – отметил эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов заявил о появлении новых конкурентов в международных расчётах. «Китайскую систему CIPS использует уже более 1,5 тыс. финансовых учреждений, при этом только с 2018 года число её участников возросло вдвое, хотя объем транзакций пока остаётся по сравнению со SWIFT невысоки», – рассказал экономист.

— Также Евгений Смирнов отметил, что санкции США всё больше притягивают Китай к России. «Это усиление взаимных связей не всегда нужно принимать как явное благо, но необходимо стремиться находить в нём и свои риски», – предостерёг эксперт.

— Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью ГУУ Василий Старостин и доцент этой же кафедры Сима Мусатова рассказали о повышении спроса рекламы через блогеров в Telegram-каналах. «Есть также нишевые блогеры, количество подписчиков которых значительно меньше относительно «миллионников». Зато для брендов это возможность выйти на более узкую и концентрированную аудиторию по профилю интересов», — говорит Василий Старостин. Сима Мусатова добавляет, что предприниматели часто выделяют рекламный бюджет на нерелевантные каналы коммуникации или абсолютно не подготовившись к запуску рекламы – это самая распространенная ошибка.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала об исторических спадах и падениях курса рубля. «Гражданская война и последовавший за ней экономический кризис привели к падению курса рубля до 2 млн 352 тысячи 941 рубль за доллар. Денежная реформа 1924 г. позволила укрепить курс до 2,22 ₽ за доллар», – повествует эксперт.

— Также Светлана Сазанова рассказала о практике продажи ипотечного жилья. «Новый закон защищает интересы ипотечных заемщиков, позволяя им путем самостоятельной продажи недвижимости сохранить частично свои активы. Выгода заемщика от самостоятельной продажи залоговой недвижимости будет тем выше, чем больше времени прошло с момента выдачи кредита», – отмечает специалист.

— Ещё Светлана Сазанова рассказала, почему Coca-Cola хочет вернуться на российский рынок. «О полноценном возвращении Coca-Cola в России говорить преждевременно, поскольку инвестиций в нашу экономику она не объявляла. Но терять российского потребителя компания не хочет — это очевидно», – отметила экономист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка России, академик РАЕН Константин Андрианов вместе с другими экспертами рассказал об индексации пенсии работающим гражданам. Эксперт отметил, что возобновление индексации станет вкладом в экономическое развитие нашей страны. Ведь благодаря этому решению, с будущего увеличится платежеспособный спрос почти у 8 миллионов россиян.

— Ещё Константин Андрианов прокомментировал отказ Саудовской Аравии продлевать нефтедолларовый контракт с США. «Американские власти своими решениями дискредитировали себя и подорвали доверие к себе как к надежному международному партнеру, вместе с этим тает и доверие к доллару как мировой резервной валюте, — объясняет Константин Андрианов. — Поэтому отказ Саудовской Аравии от продления знаменитого „нефтедолларового“ договора, действовавшего 50 лет, выглядит вполне логичным».

— Наравне с другими экспертами Константин Андрианов не упустил шанса прокомментировать остановку торгов долларом и евро на Московской бирже. По словам специалиста, российский Центробанк поспешил успокоить российских граждан и представителей бизнеса, заявив, что курс рубля не зависит от торговой площадки и что биржевая торговля валютами не является необходимостью для свободного обращения инвалюты и конвертируемости нашего рубля. На ту же тему эксперт говорит в другом издании.

— И продолжает тему, призывая к ответным действиям. «Ответ России на новые санкции конечно должен быть. Не Россия затеяла эту торговую войну, но российский ответ должен быть. И этот ответ должен быть не в виде отдельных эпизодических полузеркальных полумер. А должна быть разработана и реализована системная комплексная антисанкционная стратегия РФ», – считает Константин Андрианов.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор объяснила, как получить налоговый вычет по ипотеке. Как рассказала эксперт налоговый вычет по ипотеке предоставляется один раз в жизни в размере 13 % от уплаченных по кредиту процентов, но не более 390 тысяч рублей (т.е. от уплаченных процентов в размере не более трех млн рублей).

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов отреагировал на прекращение торгов долларом и евро на Московской бирже. «Курс валюты, возможно, вырастет, но вряд ли этот рост будет носить глобальный характер. К чему нужно быть готовым, так это к расширению спреда (разницы между ценой покупки и продажи валюты в банках), а также к существенной разнице курсов в различных банках», — указывает Кузнецов.

— Доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Елена Шаповал дала советы, как получить больше отпускных при увольнении. «Так, если разделить 28 дней отпуска на 12 месяцев, получится цифра 2,33. При этом дни неиспользованного отпуска можно округлить, но только в пользу работника. То есть 2,33 можно округлить до 3, 9,32 — до 10, 23,30 — до 24», — заключила эксперт.

— Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор ГУУ Владимир Волох принял участие в пресс-конференции по вопросам трудовой миграции из Узбекистана. «Желательно, чтобы еще до въезда на территорию Российской Федерации трудовой мигрант неплохо изучил русский язык, вопросы, связанные с трудовым законодательством, историю страны в определенных объемах», – высказал мнение эксперт.

Наступает пора летних отпусков, поэтому для тех, кто задумывается о поездках за рубеж, будет интересно почитать о стоимости путешествия в Китай в канале ГУУ в «Чань», особенно если вы понимаете почему мы сейчас так назвали эту блог-платформу.

