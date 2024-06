14.06.2024 Odstraszanie i obrona oraz wsparcie Ukrainy to główne tematy omawiane na spotkaniu ministrów obrony w Kwaterze Głównej NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W dniach 13-14 czerwca br. szef MON uczestniczył w odbywającym się w Brukseli spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Było to ostatnie spotkanie ministrów obrony przed Szczytem NATO w Waszyngtonie planowanym na 9-11.07.br.

Odnosząc się do szczegółów związanych z działaniami państw NATO w obszarze odstraszania i obrony wicepremier Kosiniak – Kamysz powiedział, że decyzje dotyczyły m. in. wzmocnienia dowództw sojuszniczych, w tym dowództwa znajdującego się w Polsce.

Jeżeli chodzi o odstraszanie i obronę (…) potwierdzone zostały bardzo ważne zadania dla Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (…) Polska wraz z Niemcami i Szwecją rotacyjnie będzie pełniła dowództwo na Bałtyku. Zabiegałem o to od samego początku, kiedy zostałem ministrem. Rozmawiałem o tym z ministrem Pistoriusem, z ministrem obrony Szwecji i jest to już uzgodnienie i potwierdzane przez państwa NATO. Polska na zmianę z Niemcami i Szwecją będzie w imieniu państw NATO sprawowała dowództwo na Bałtyku

– poinformował szef MON.

Minister przekazał także, że potwierdzono wstępne zdolności dla Centrum Analizy, Edukacji i Szkolenia NATO – Ukraina w Bydgoszczy.

Centrum w Bydgoszczy, to pierwsze tego typu przedsięwzięcie pomiędzy NATO a Ukrainą. Jest pierwsza wstępna gotowość. Na Szczycie będziemy chcieli potwierdzić gotowość operacyjną. Wiele państw odnosiło się i deklarowało chęć przystąpienia do tej inicjatywy

– poinformował szef MON.

Z inicjatywy Polski podpisany został List Intencyjny dot. formalnego przystąpienia do koalicji zdolności opancerzonych, dotyczący wsparcia Ukrainy. Polska, obok Niemiec i Włoch, jest państwem wiodącym w tej inicjatywie. Celem Koalicji jest zaspokojenie potrzeb Ukrainy w dwóch obszarach: wsparciu w toczących się walkach i w kształtowaniu docelowego modelu sił opancerzonych i zmechanizowanych Ukrainy, kompatybilnych z NATO.

Ukraina potrzebuje sprzętu pancernego i opancerzonego, by obronić niepodległość, my potrzebujemy sukcesu Ukrainy, by powstrzymać Rosję. (…) Postrzegam tę uroczystość jako kolejną oznakę naszej solidarności we wsparciu Ukrainy. W tym przypadku pod względem zdolności opancerzonych i pancernych (…) To szczególnie ważne teraz, kiedy presja ze strony agresora jest naprawdę silna, a cel Rosji pozostaje niezmienny – zniszczyć niepodległą Ukrainę i nie dopuścić, by przyłączyła się do struktur europejskich i transatlantyckich

– mówił szef MON po podpisaniu listu.

13 państw podpisało tą koalicję. Polska wraz z Niemcami i Włochami jest współliderem. (…) Są już efekty działań tej koalicji – kilkadziesiąt czołgów i setki pojazdów opancerzonych przekazane (…) na rzecz wsparcia Ukrainy. Druga domena, drugi obszar działania koalicji zdolności opancerzonych to jest naprawa sprzętu. Z tym jest dziś ogromny problem

– zaznaczył szef MON.

Podpisany został także List Intencyjny Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju, łączącego 800 uczelni i instytutów obszaru bezpieczeństwa, z okazji 25-lecia jego istnienia. Zawiera on zobowiązanie do kontynuacji współpracy akademickiej i dążenie do osiągnięcia „intelektualnej interoperacyjności” między sojusznikami i państwami partnerskimi. Polskę w Konsorcjum reprezentuje Akademia Marynarki Wojennej. Konsorcjum skupia kilkaset uczelni, najczęściej o charakterze wojskowym i obejmuje 60 państw, które wymieniają się doświadczeniami. Bardzo ważna inicjatywa szkoleniowa pokazująca nasze zdolności i możliwości w tym zakresie

– poinformował szef MON.

Jak zaznaczył szef MON jednym z tematów były także kwestie walki hybrydowej i ochrona wschodniej flanki NATO. Wicepremier poinformował sojuszników o projekcie „Tarcza Wschód”.

To jest nasza inicjatywa narodowa, narodowy program odstraszania i obrony. Fortyfikacje, umocnienia, systemy antydronowe, obserwacja, ale chcemy to robić w porozumieniu z państwami nadbałtyckimi. (…) Chodzi o wymianę doświadczeń, o koordynację działań, o współdziałanie w zakresie budowania bezpieczeństwa na granicy. (…) Z naszymi sojusznikami rozmawiałem na temat tego, co się dzisiaj dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Potwierdzane są coraz częściej informacje o tym, że zmienił się charakter operacji prowadzonej przez Białoruś przeciwko Polsce. To są już grupy atakujące. To nie są grupy chcące przekroczyć granicę, tylko chcące zaatakować granicę, a przez to polskich strażników granicznych, żołnierzy i policjantów. Uświadamiałem to naszym partnerom z NATO

– mówił szef MON.

Obecność amerykańskich baterii Patriot została potwierdzona osobiście przez sekretarza obrony USA. Nic się nie zmienia w zabezpieczeniu lotniska Jasionka, obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Mamy to potwierdzenie. I jeszcze jedna ważna informacja. Polskie patrioty też zostają w Polsce, bo ktoś też próbował rozsiewać swego rodzaju fake newsy w tej sprawie. Widać, że ta dezinformacja, wojna na informacje jest ogromna. Obecność wojsk amerykańskich, obecność też sprzętu amerykańskiego i trwałość tej obecności została potwierdzona

– mówił szef MON w Kwaterze Głównej NATO.

Wicepremier w trakcie wizyty w Kwaterze Głównej NATO rozmawiał o kwestiach bezpieczeństwa oraz współpracy bilateralnej z Nikosem Dendiasem – Ministrem Obrony Narodowej Grecji, Pålem Jonsonem – Ministrem Obrony Szwecji, Guido Crosetto – Ministrem Obrony Włoch , Andrisem Sprūds – Ministrem Obrony Łotwy; Antti Häkkänenem – Ministrem Obrony Finlandii.

Włosi to jest nasz bardzo poważny partner z NATO. Włosi wspierają Polskę. Pełnią misję w ramach Air Policing. Dbają o bezpieczeństwo polskiego nieba. Otrzymałem deklarację od ministra obrony Włoch o kontynuacji tej misji i potwierdzenie chęci dalszej współpracy w tym zakresie. (…) Włosi będą wspierać bezpieczeństwo polskiego nieba, będą dalej w misji Air Policing

– mówił wicepremier Kosiniak – Kamysz po spotkaniu z szefem włoskiego resortu obrony.

>>> GALERIA – Spotkanie ministrów obrony państw NATO w Brukseli

MIL OSI