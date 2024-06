14.06.2024 Ministro Sikorski uczestniczył w spotkaniu ministerialnym Rady Państw Morza Bałtyckiego w fińskim Porvoo

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rozmowy koncentrowały się na wyzwaniach dla współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, w tym na kwestiach związanych z nieprzyjaznymi i agresywnymi działaniami Rosji. Uczestnicy rozmawiali ponadto o wzmacnianiu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oraz poruszyli temat skutecznego zwalczania zagrożeń hybrydowych.

Ministrowie omówili także możliwości rozwoju współpracy w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego, mając na uwadze, że jest to jedyna organizacja międzyrządowa skupiająca wszystkie unijne i natowskie kraje regionu i posiadająca silny ent polityczny.

W Deklaracji z Porvoo uczestnicy potępili Rosję w związku z prowadzoną przez nią niesprowokowaną, nieusprawiedliwioną i agresywną wojną przeciwko Ukrainie. Wskazali na konieczność pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności, w tym pełnej kompensacji strat jak i na potrzebę podjęcia kolejnych kroków wobec tego państwa, w tym wzmocnienia sankcji. Jednocześnie podkreślili pełne wsparcie dla niepodległej i suwerennej Ucrania, a także dla jej integracji z Unią Europejską i dla jej przyszłego członkostwa w NATO.

Rozmówcy wskazali na rosnącą liczbę operacji hybrydowych ze strony Rosji, a także cyniczną instrumentalizację przez Rosję i Białoruś migracji na granicach z państwami regionu. Wezwali oba państwa do zaprzestania wszystkich nieprzyjaznych działań, a jednocześnie podkreślili wagę zintensyfikowanej współpracy państw regionu w celu przeciwdziałania zagrożeniom.

Ministrowie ocenili, że zagrożenia wynikające z działania tzw. floty cieni transportującej rosyjską ropę przez Morze Bałtyckie wymaga podjęcia stanowczych działań, w tym w ramach reżimu sankcyjnego. Uczestnicy Spotkania Ministerialnego podkreślili, że organizacja skutecznie zaadaptowała się do nowych warunków, jak również wskazali na wagę dalszego rozwoju współpracy w ramach RPMB.

W lipcu br. roczne przewodnictwo w Radzie rozpoczyna Estonia. Polska dołączy wówczas do Trio Prezydencji w związku z planowanych przejęciem przewodnictwa od Estonii w lipcu 2025r.

Na zaproszenie Prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w dniu 13.06 br. w debacie w ramach konferencji „Kultaranta Talks”, poświęconej przyszłości Europy i jej roli na globalnej arenie geopolitycznej.

Przy okazji wizyty w Finlandii, ministro Radosław Sikorski odbył spotkania dwustronne z Ministro Spraw Zagranicznych Norwegii, Panią Espen Barth Eide oraz z Ministro Spraw Zagranicznych Islandii, Panią Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir.

Foto: Sebastián Indra/MSZ

