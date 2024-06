14.06.2024 Konkurs Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Konkurs Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej14.06.2024

Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) zaprasza do udziału w konkursie Funduszu Współpracy IŚE w 2024 r.

Łączny budżet konkursu w 2024 r. Wynosi 442 000 euros. Spośród tej kwoty do 252 000 EUR przeznaczone zostanie na działania dot. realizacji agendy tematycznej IŚE, natomiast do 100 000 EUR na działania na rzecz wsparcia i współpracy z Ukrainą.

W ramach otorgatów Funduszu finansowane są projekty o niewielkiej skali i ograniczonym czasie implementacji. Są a m.in. seminaria, warsztaty, kursy szkoleniowe i inne tego typu działania.

Nabór wniosków do konkursu zakończy się 10 września 2024 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu, wraz z dokumentacją, znajdują się na stronie IŚE.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować bezpośrednio do Sekretariatu Wykonawczego IŚE na dirección de correo electrónico: apps.coopfund@cei.int.

