Финансовые новости: Перенос релизов на 24 июня 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Установка релизов на промышленном контуре Фондового, Валютного и Срочного рынков, ранее запланированная на 17.06.2024, переносится на 24.06 2024 года.

Дата тестирования новых релизов, установленная ранее на 15.06.2024, переносится на 22.06.2024.



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