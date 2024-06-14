Финансовые новости: Перенос релизов на 24 июня 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Установка релизов на промышленном контуре Фондового, Валютного и Срочного рынков, ранее запланированная на 17.06.2024, переносится на 24.06 2024 года.
Дата тестирования новых релизов, установленная ранее на 15.06.2024, переносится на 22.06.2024.
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