13.06.2024 Rozliczenie PIT za 2023 rok – 23 millones de elektronicznych PIT-ów i rekordowo szybkie zwroty podatku

95%, czyli ponad 23 millones deklaracji podatkowych za 2023 r. Podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 millones przez usługę Twój e-PIT.

Tylko 1,4 millones de zeznań wpłynęło w wersji papierowej.

W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni.

Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów.

OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld PLN.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i sukcesywnie rozwijamy nasze e-usługi związane z rozliczeniem podatku. W tym roku pierwszy raz udostępniliśmy usługę Twój e-PIT również przedsiębiorcom. Podatnicy zauważają, że elektroniczna forma rozliczenia przynosi szereg korzyści. Doceniają możliwość prostego i bezpiecznego rozliczenia PIT i możliwość szybkiego otrzymania zwrotu podatku. W tym roku rekordowo szybko zwracaliśmy nadpłaty – średnio w ciągu 15 dni.

– informa el Ministro de Finanzas Szef KAS Marcin Łoboda.

Podatnicy kolejny raz wybrali Dos e-PIT

Usługa Twój e-PIT, która po raz szósty wspierała naszych podatników, cieszy się coraz większym zaufaniem. W usłudze zostało złożonych prawie 13,8 millones de documentos, z czego 6,2 millones zostało automatycznie zaakceptowanych. Cieszymy się, że podatnicy w coraz większym stopniu ufają naszym usługom. Zachęca nas to do rozwoju e-usług i podnoszenia ich jakości, tak aby w jak najszerszym stopniu zaspakajały potrzeby naszych klientów.

– podkreśla wiceminister finansów, zastępca Szefa KAS Małgorzata Krok.

Podatnicy złożyli elektronicznie ponad 23 millones deklaracji podatkowych za 2023 r. Najwięcej, około 13,8 millones zeznań, zostało rozliczonych w usłudze Twój e-PIT. Podatnicy zaakceptowali ponad 7,6 millones deklaracji w tej usłudze. Kolejne 6,2 millones deklaracji zostało zaakceptowanych automatycznie. Najwięcej deklaracji wpłynęło od podatników z województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Z usługi Twój e-PIT korzystały zarówno młode osoby, jak i seniorzy. Najmłodszy podatnik, który złożył w ten sposób deklarację miał 18 lat a najstarszy 107. Najstarszy podatnik, któremu system zaakceptował automatycznie zeznanie miał 113 lat.

Pierwszy raz w tym roku administracja skarbowa udostępniła w usłudze Twój e-PIT możliwość złożenia rozliczeń przychodów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej. Z tej możliwości skorzystało ponad 910 tys. podatników.

Około 9,4 millones deklaracji wpłynęło za pomocą systemu e-Deklaracje. Tylko 1,4 millones de deklaracji podatnicy złożyli w formie papierowej. W sposób indywidualny rozliczyło się około 19 millones podatników. Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się około 5 millones podatników.

Rekordowo szybkie zwroty PIT

2024 rok jest rekordowy pod względem szybkości zwrotu nadpłaty podatku PIT. W tym roku pieniądze trafiają na konta podatników średnio w ciągu 15 dni od złożenia deklaracji. Najszybciej zwroty podatku otrzymują podatnicy, którzy rozliczyli się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej i skorzystali z usługi Twój e-PIT. Dzięki automatyzacji zwroty z większości zeznań złożonych za pomocą tej usługi trafiały na konta podatników średnio w ciągu kilkunastu dni, ale zdarzało się, że podatnik dostał zwrot nawet 1 dzień po złożeniu laracji.

Podatnicy otrzymali już ponad 20 mld PLN. A zwroty z ponad 15,3 millones de deklaracji. Kolejne zwroty są sukcesywnie realizowane przez urzędy skarbowe.

Dopłaty podatku

Jak co roku, część podatników w wyniku rozliczenia PIT musi dopłacić podatek. W tym roku było a 2,7 millones de osób. Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok dopłacą łącznie o około 400 mln zł mniej niż w ubiegłym roku. Suma dopłat wyniosła w tym roku 11,2 mld zł.

Podatnicy mogą zapłacić podatek w e-Urzędzie Skarbowym, w tym w usłudze Twój e-PIT, również przy użyciu systemu BLIK.

Wsparcie dla podatników podczas rozliczenia PIT

Jak co roku pracownicy urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej oraz pracownicy Krajowej Informacja Skarbowa (KIS), wspierali podatników podczas rozliczenia PIT. Pomoc klienci mogli uzyskać w kanałach zdalnych (infolinia KAS, correo electrónico y chat) i podczas wizyty w urzędzie skarbowym. W trakcie akcji zeznań klienci umówili prawie 1,6 mln wizyt w urzędach skarbowych, z czego ok. 300 tys. dotyczyła rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapytania dotyczące usług Twój ePIT i systemu e-deklaracje klienci mogli zgłaszać na dedykowane skrzynki e-mailowe obsługiwane przez pracowników Ministerstwa Finansów. Wszystkie niezbędne informacje na temat rozliczenia PIT podatnicy mogli również znaleźć na stronie podatki.gov.pl.

Na infolinii KAS od początku roku do końca akcji zeznań eksperci odebrali prawie 933 tys. rozmów telefonicznych. Wysłali prawie 47 años. e-maili z odpowiedziami na pytania podatników i przeprowadzili prawie 58 tys. czatów.

W tym roku klienci KAS po raz pierwszy mogli korzystać ze wsparcia chatbota KASPRO, który odpowiadał na najczęściej zadawane pytania w czasie akcji zeznań.

Podatnicy doceniają wsparcie administracji skarbowej przy rozliczeniu PIT. Rośnie również satysfakcja podatników podczas wizyt w urzędach skarbowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że ​​satysfakcja klientów urzędów podczas tegorocznej akcji rozliczeń PIT wynosiła 89 proc.

1,5% podatku dla OPP – rekordowa kwota środków dla organizacji pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł. Tak wynika z kwot zadeklarowanych przez podatników. W porównaniu do ubiegłego kwota ta wzrosła o około 24 proc.

W tym roku chęć przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP zadeklarowało ponad 14,8 millones podatników. Hasta o 16,8 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Średnia kwota zadeklarowana przez podatników do przekazania dla OPP wyniosła 165,88 PLN.

Zadeklarowane przez podatników kwoty wymagają weryfikacji przez urzędy skarbowe. Warunkiem przekazania środków organizacjom jest dotrzymanie przez podatników i OPP wszystkich warunków ustawowych (podatnik musi zapłacić podatek należy, OPP figurować na liście uprawnionych organizacji i zgłosić aktualny rachunek bankowy do urzędu skarbowego).

