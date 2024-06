13.06.2024 Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polityka gospodarcza rządu będzie nakierowana na wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym, przy uwzględnieniu wytycznych UE dotyczących polityk budżetowych i krajowych ram fiskalnych.

W 2025 i 2026 roku spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze przy znacznie niższej inflacji.

Wstępna prognoza podstawowych założeń makroekonomicznych jest spójna z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2024-2027.

Założenia macroekonomiczne

Producto Krajowy Brutto

W 2024 p. nastąpi ożywienie gospodarcze, un wzrost PKB wyniesie 3,1%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja i powrót dodatniej dynamiki płac realnych wspierany przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym, stymulujące konsumpcję prywatną. Czynnikami dodatkowo pobudzającymi wzrost PKB będą rozpoczęte realizacje inwestycji w ramach KPO. Inwestycje te będą znacząco stymulować gospodarkę również w 2025 r., kiedy to PKB zwiększy się o 3,7%.

Inwestycje

W 2024 p. realny wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 2,9%. W 2025 p. nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć o 10,2%. Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będą miały spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulacja środków z KPO. W najbliższych latach przewidywany jest także wyraźny wzrost inwestycji publicznych, w tym w zwiększenie zdolności obronnych kraju.

deporte electrónico que importo

W bieżącym roku spodziewane jest odbicie w handlu zagranicznym. W 2024 p. realne tempo wzrostu eksportu wyniesie 3,7%. W 2025 r., wraz z poprawą dynamiki PKB w strefie euro, wzrost ten wyniesie 5,6%. Importación z kolei w 2024 r. zwiększy się o 4,8%, en 2025 r. import wzrośnie do 7,5% wraz z dalszym wzrostem popytu krajowego w Polsce oraz wysokich inwestycji militarnych. W rezultacie, wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie -0,3 pkt. proceso. w 2024 r. oraz -0,6 pit. proceso. w 2025 r. We efekcie, saldo obrotów bieżących w relacji do PKB zmieni się z 1,6% PKB w 2023 r. hacer 1,2% PKB w 2024 r. oraz 0,7% PKB con 2025 r.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5%, a w 2025 r. wzrośnie o 0,7%. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będą oddziaływać procesy demograficzne oraz ujemne saldo migracji (częściowy odpływ uchodźców, licznie przybyłych w 2022 r., którzy podjęli decyzję o niepozostawaniu na stałe w sce).

Stopa bezrobocia

Sytuacja na rynku pracy pozostanie bardzo dobra. W 2024 p. oczekiwany jest spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,0% na koniec roku i jej spadek na koniec 2025 r. hacer el 4,9%.

Wzrost wynagrodzeń

Prognozujemy, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2024 r. 11,9%, año 2025 r. 7,1%.

Inflacja

Oczekuje się, że inflacja w 2024 r. wyniesie średnio 5,2%, a w następnym roku 4,1%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji, będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym ku oraz restrykcyjna polityka pieniężna.

MIL OSI