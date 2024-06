13.06.2024 Elżbieta Franków-Jaśkiewicz przewodniczącą Grupy Egmont

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W Paryżu odbyło się doroczne posiedzenie plenarne Grupy Egmont.

Przewodniczącą Grupy została Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Grupa zrzesza jednostki analityki finansowej z całego świata w celu wzmacniania skuteczności zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Elżbieta Franków-Jaśkiewicz jest jedną z najbardziej aktywnych kobiet w globalnej sieci AML/CFT. Promowała prace Rady Europy w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym. Była pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącego Komitetu MONEYVAL (Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, ang. Comité de expertos sobre la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). W ostatnim czasie brała udział w negocjacjach i przyjęciu „Strategii Komitetu MONEYVAL na lata 2023-2027”.

W czerwcu 2024 r. Elżbieta Franków-Jaśkiewicz została wyróżniona przez Radę Europy wraz z Delegacją Unii Europejskiej przy Radzie Europy oraz stałe przedstawicielstwa Królestwa Niderlandów i Wielkiej Brytanii w projekcie „75 kobiet na 75-lecie Rady Europy”. Natomiast w trakcie sesji plenarnej Grupy Egmont, która odbyła się w dniach 2-7 czerwca 2024 r. Elżbieta Franków-Jaśkiewicz została wybrana na przewodniczącą tej organizacji.

Dołożę wszelki starań, aby we współpracy z Państwem wdrożyć strategię Grupy Egmont i osiągnąć zaplanowane cele.

– powiedziała Elżbieta Franków-Jaśkiewicz

Wśród priorytetowych działań na rozpoczynającą się dwuletnią kadencję wymieniła m. en.:

zapewnienie przejrzystych procedur promujących zaufanie do organizacji,

zastosowanie innowacyjnego podejścia w celu wzmocnienia współpracy z kluczowymi partnersami organizacji: GAFI, FSRB, G20, OCDE, CoE,

zwiększenia aktywnego udziału przedstawicieli jednostek analityki finansowej w prace Grupy Egmont,

kontynuację priorytetów związanych z odzyskiwaniem aktywów poprzez zachęcenie UIF do przystąpienia do Konwencji Warszawskiej oraz jej protokołu fakultatywnego,

wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej, a organami nadzorczymi ALD/CFT, a także

polepszenie współpracy pomiędzy organami celnymi, a jednostkami analityki finansowej.

Celem utworzonej w 1995 r. Grupy Egmont, jest wspieranie jednostek analityki finansowej w wymianie informacji oraz wzmocnieniu ich współpracy na poziomie międzynarodowym, poprzez określenie wspólnych standardów. Obecnie organizacja zrzesza jednostki analityki finansowej (ang. Unidades de Inteligencia Financiera) desde 177 państw. Polska Jednostka Analityki Finansowej jest członkiem Grupy de 2002 r.

