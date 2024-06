Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

13.06.2024

Ученые НГУ методом ускорительной масс-спектрометрии установили возраст метана в сипах среднего Приобья

Образцы газа, взятого с болот Ханты-Мансийского автономного округа, были направлены научными сотрудниками Югорского государственного университета. Результаты совместного исследования показали, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в регионе не исчезнут болота.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI