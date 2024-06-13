Финансовые новости: 13.06.2024, 12-49 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента CNYRUBTODTOM.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13.06.2024 12:49

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 13.06.2024, 12-49 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП (до -0.01638 руб.) и диапазона оценки процентных рисков (до -0.0185 руб., эквивалентно ставке 69.1 %) по инструменту CNYRUBTODTOM

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