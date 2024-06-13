Финансовые новости: 13.06.2024, 11-22 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента KZTRUBTODTOM.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13.06.2024 11:22

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 13.06.2024, 11-22 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора сделок СВОП (до 0.0208 руб.) и диапазона оценки процентных рисков (до 0.0288 руб., эквивалентно ставке 51.43 %) по инструменту KZTRUBTODTOM

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