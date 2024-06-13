Финансовые новости: О ходе торгов на рынках Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13 июня 2024 года торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме.

НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга.

В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.



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