Финансовые новости: О регламенте проведения торгов на рынках Московской биржи

13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту:

Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 мск:

9:50 – 10:00 – аукцион открытия.

С 10:00 – основная сессия.

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.

На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.



